RECIBÍ EL NEWSLETTER
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

UTE abre llamado a particulares para instalación de cargadores en predios privados

El requisito es contar con estacionamientos disponibles para el acceso público de los vehículos. El cargador lo instala UTE.

cargadores-ute-autos-2026

UTE realizó un llamado a particulares para la instalación de cargadores en predios privados con el objetivo de fortalecer la infraestructura de carga para vehículos eléctricos de todo el país.

El gerente del área comercial del ente estatal, Pablo Regina, dijo que los particulares tienen que inscribirse a través de la web de UTE y tienen plazo hasta el 31 de diciembre.

El requisito es contar con estacionamientos disponibles para el acceso público de los vehículos. El cargador lo instala UTE.

ute abrio un llamado a concurso para 32 administrativos en distintas unidades con salario de 56.000 pesos
Seguí leyendo

UTE abrió un llamado a concurso para 32 administrativos en distintas unidades con salario de 56.000 pesos

"Los clientes que van al supermercado pueden dejar cargando el auto mientras hacen sus compras, entonces es un valor agregado que hace el particular sin tener ningún costo asociado", explicó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LA WEB DEL MSP

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo
MONTEVIDEO

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo "rotura en la conexión de una balona", fue reparada y está operativa
matilde antía, municipio ch

"La IMM sabe que los jueves hay juntadas en las canteras y no hizo operativo", reclama alcaldesa Antía
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Amplían hasta el 31 de julio el plazo para presentar certificado de estudio y seguir cobrando asignación familiar
LAVALLEJA

Condenaron al chofer y al guarda de un ómnibus; llevaban contrabando oculto en el motor del vehículo

Te puede interesar

Senado aprobó extensión de intervención al Casmu y espera por informes del Ejecutivo para votar acceso a fondo de garantía video
DIPUTADOS VOTA ESTE MARTES

Senado aprobó extensión de intervención al Casmu y espera por informes del Ejecutivo para votar acceso a fondo de garantía
El MSP informa que se completó toda la agenda abierta este lunes para la vacuna gratis del meningococo video
PARA MENORES DE 11 A 15 AÑOS

El MSP informa que se completó toda la agenda abierta este lunes para la vacuna gratis del meningococo
Nubel Cisneros anunció eventos severos extremos debido al Niño Godzilla y mucha lluvia para primavera y verano video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció "eventos severos extremos" debido al Niño Godzilla y mucha lluvia para primavera y verano

Dejá tu comentario