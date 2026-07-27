UTE abre llamado a particulares para instalación de cargadores en predios privados

UTE realizó un llamado a particulares para la instalación de cargadores en predios privados con el objetivo de fortalecer la infraestructura de carga para vehículos eléctricos de todo el país.

El gerente del área comercial del ente estatal, Pablo Regina, dijo que los particulares tienen que inscribirse a través de la web de UTE y tienen plazo hasta el 31 de diciembre.

El requisito es contar con estacionamientos disponibles para el acceso público de los vehículos. El cargador lo instala UTE.

"Los clientes que van al supermercado pueden dejar cargando el auto mientras hacen sus compras, entonces es un valor agregado que hace el particular sin tener ningún costo asociado", explicó.

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