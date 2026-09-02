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TRAS INTENTO DE FEMICIDIO

Exalumnos del liceo de Salinas denuncian abusos durante años del estudiante de Facultad de Medicina que apuñaló a una compañera

Este grupo de exalumnos del liceo 1 de Salinas asegura en un comunicado que denunciaron ante las autoridades del centro educativo el acoso, las amenazas y agresiones del ahora estudiante de la Facultad de Medicina.

Liceo 1 de Salinas. Foto: Facebook del Liceo de Salinas.

Liceo 1 de Salinas. Foto: Facebook del Liceo de Salinas.

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Un grupo de exalumnos del liceo 1 de Salinas, (centro al que asistió el joven de 19 años que el martes de tarde apuñaló a una compañera en la Facultad de Medicina) asegura que durante años denunció comportamientos abusivos y violentos del estudiante, sin que las autoridades actuaran para protegerlos, dice en un comunicado publicado en las últimas horas.

“Todos nosotros de forma directa o a través de compañeras y conocidas vivimos situaciones de violencia y acoso constante”, dice el comunicado, en referencia al joven agresor ahora detenido y a disposición de la Justicia por herir a su compañera de Facultad con un cuchillo.

En el texto, los estudiantes relatan que “realizaba actos inaceptables como miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseo, acoso sistemático a través de redes sociales” y hasta mencionan un episodio en el que “se masturbó al lado de una compañera en plena clase”.

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Según este grupo de exalumnos del liceo de Salinas, el ahora estudiante de Medicina solía tener expresiones como “hay que matarlas a todas”; “ojala pudiera matarte con mis propias manos, pero no quiero ir preso”.

Aseguran además que plantearon el caso a las autoridades del liceo en reiteradas oportunidades, y que si bien fueron escuchados, no se adoptaron medidas para proteger a las alumnas acosadas.

Dice el comunicado que en respuesta a sus denuncias, las sucesivas autoridades del liceo les pedían “empatía” y que integraran al estudiante bajo el argumento de que presentaba “un diagnóstico de salud mental”.

“Exigir la integración forzada de un agresor no es justo para las víctimas directas ni para las mujeres con las que esta persona pudiera cruzarse en el futuro”, dice el texto enviado a los medios de comunicación.

Este grupo de exalumnos del liceo de Salinas asegura entonces que la agresión del martes en la Facultad de Medicina (que la Policía investiga como un intento de femicidio, aunque no había relación entre el estudiante y su compañera), “debió haberse evitado mucho antes”.

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