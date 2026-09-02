Detienen a un joven de 26 años como sospechoso de haber matado a tiros a un hombre en Piedras Blancas

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Piedras Blancas, Montevideo.

Un joven de 26 años, con dos antecedentes penales, fue detenido este miércoles de mañana como sospechoso de haber matado a un hombre de 39 años en Piedras Blancas el lunes.

Según supo Subrayado, efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos hicieron un allanamiento en horas de la mañana y arrestaron al sospechoso. Ahora, está a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Mastroianni.

El lunes, la escena fue en el cruce de los pasajes 3 y 6, cerca de Camino Teniente Rinaldi. Allí, la Policía incautó seis casquillos esparcidos por una cuadra.

La víctima, que era de la zona, tenía antecedentes penales. Tras ser atacada, corrió una cuadra y cayó.

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