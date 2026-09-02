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Homicidio del lunes

Detienen a un joven de 26 años como sospechoso de haber matado a tiros a un hombre en Piedras Blancas

El homicidio fue cometido en la mañana del lunes en una zona de pasajes en Piedras Blancas. El tiroteo incluyó, al menos, seis disparos.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Piedras Blancas, Montevideo.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Piedras Blancas, Montevideo.

Un joven de 26 años, con dos antecedentes penales, fue detenido este miércoles de mañana como sospechoso de haber matado a un hombre de 39 años en Piedras Blancas el lunes.

Según supo Subrayado, efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos hicieron un allanamiento en horas de la mañana y arrestaron al sospechoso. Ahora, está a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Mastroianni.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Piedras Blancas, Montevideo.
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Mataron a tiros a un hombre en Piedras Blancas: el tiroteo incluyó al menos seis disparos

La víctima, que era de la zona, tenía antecedentes penales. Tras ser atacada, corrió una cuadra y cayó.

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