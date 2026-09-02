Un joven de 26 años, con dos antecedentes penales, fue detenido este miércoles de mañana como sospechoso de haber matado a un hombre de 39 años en Piedras Blancas el lunes.
Detienen a un joven de 26 años como sospechoso de haber matado a tiros a un hombre en Piedras Blancas
El homicidio fue cometido en la mañana del lunes en una zona de pasajes en Piedras Blancas. El tiroteo incluyó, al menos, seis disparos.
Según supo Subrayado, efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos hicieron un allanamiento en horas de la mañana y arrestaron al sospechoso. Ahora, está a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Mastroianni.
El lunes, la escena fue en el cruce de los pasajes 3 y 6, cerca de Camino Teniente Rinaldi. Allí, la Policía incautó seis casquillos esparcidos por una cuadra.
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Mataron a tiros a un hombre en Piedras Blancas: el tiroteo incluyó al menos seis disparos
La víctima, que era de la zona, tenía antecedentes penales. Tras ser atacada, corrió una cuadra y cayó.
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