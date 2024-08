"Estoy siendo acusado de algo que no he hecho", dijo Alberto Fernández sobre la denuncia de Fabiola Yañez

El exmandatario de Argentina, Alberto Fernández , aseguró que "hay alguien que ha incentivado" a su exesposa Fabiola Yañez a hacer la denuncia por violencia doméstica en su contra. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho”, sostuvo en una entrevista con El País de España. Asimismo, dijo que hubo violencia verbal, mutua, pero no física.

“No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la Justicia y que la Justicia resuelva”, afirmó Fernández y aseguró que probará su inocencia.