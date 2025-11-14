Este sábado se corre la San Felipe y Santiago: los cambios y desvíos en el tránsito que rigen desde este viernes

A las 18:30 de este sábado comienzan a correr la carrera San Felipe y Santiago , en Montevideo . Hay un récord de 6.500 inscriptos.

Ante esto, la Intendencia informó los puntos que se verán afectados del tránsito, con los consecuentes cortes y desvíos.

El operativo de tránsito comenzó este viernes a las 8:00 de la mañana, por el armado de las estructuras de la carrera, con el cierre de la circulación por la rambla Presidente Charles de Gaulle, entre la rambla República del Perú y Av. Luis A. de Herrera.

Seguí leyendo Director de Movilidad de la IMM explicó cómo funcionan las nuevas fiscalizaciones en la capital

“El sábado 15 de noviembre, a partir de la hora 8:00, quedará prohibido estacionar en todo el circuito y se cortará el tránsito en la zona de Carrasco: A la hora 15:00 se realizará el corte total del circuito por la rambla República de México, senda sur, desde Ramón Massini (en Pocitos) hasta Gabriel Otero (en Carrasco)”, señala el comunicado de la Intendencia.

En caso de que haya vehículos estacionados en zona de carrera a la hora marcada, serán trasladados por grúa y la ubicación se podrá consultar al 1950 4000 opción 1.

La Intendencia de Montevideo también desviará el tránsito desde Bv. España y Av. Brasil, a Benito Blanco. En Herrera, “los ómnibus podrán pasar hacia la terminal, se permitirá el ingreso al puerto y el paso a vecinas y vecinos”.

Estarán dispuestos transporte gratuito con ómnibus eléctricos en la zona de llegada de la carrera, para quienes terminen el trayecto y deban regresar al punto de inicio.

LA CARRERA

Esta es la 30ª edición de la carrera más famosa de Montevideo y está pensada para recorrer la rambla capitalina. Este año, se busca que el trayecto sea más amigable y obviar los repechos que quedan en el camino.

“Esta edición 2025 cuenta con un circuito renovado: fue modificado con el aval de la World Athletics para quitar dos cuestas, la de Coimbra y la situada donde habitualmente terminaba la carrera en los últimos años, por lo que la llegada será en la rambla Presidente Charles de Gaulle, frente a Kibón”, dice la Intendencia.