Este lunes aumentó el precio del boleto en Montevideo: estos son los nuevos valores

Este lunes comenzaron a regir las nuevas tarifas del transporte colectivo urbano en Montevideo .

El aumento empezó a regir a partir de la hora 00:00 de este 5 de enero. El boleto de una hora pasa a costar 52 pesos con la tarjeta STM y 64 pesos con efectivo. La carga mínima es de 100 pesos.

Además, se mantiene la devolución otorgada al usuario frecuente y a quienes sean beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social.

"El ajuste promedio de todo el sistema es de 2 pesos incrementando la diferenciación de tarifas entre el pago electrónico (aplicado mediante la precarga de la tarjeta STM, o adhiriendo a modalidad pospago a través de convenios con el Banco República, OCA, Creditel, Tarjeta D y Cabal) y el pago en efectivo a bordo del ómnibus", indicó la comuna.

Los nuevos valores son los siguientes: