El sindicato de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom) realizará un paro este jueves desde la hora 10 para reunirse en asamblea y analizar los últimos conflictos con la administración del intendente Mario Bergara.

Por esta razón varios servicios de la Intendencia ser verán afectados y no habrá recolección de residuos en la capital.

Ante esta situación, el director de Desarrollo Ambiental Leonardo Herou pidió públicamente a los vecinos que no lleven residuos a los contenedores durante el jueves.

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“Mañana no hay recolección por asamblea de Adeom. Por eso, evitemos llevar residuos a los contenedores”, dijo Herou este miércoles en rueda de prensa.

En los últimos días Adeom acusó a la administración de Bergara de persecución sindical por el traslado de varios funcionarios dirigentes del gremio.

También señaló problemas de gestión en el área de limpieza y camiones dañados, lo que provocó retrasos en la recolección de residuos.

En la primera quincena de noviembre numerosos contenedores de residuos en Montevideo estaban desbordados y con basura alrededor.

Tanto Bergara como Herou dijeron que el problema se debió a la decisión de Adeom de no hacer horas extras y a asambleas en el sector limpieza que retrasaron la recolección.