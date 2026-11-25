El sindicato de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom) realizará un paro este jueves desde la hora 10 para reunirse en asamblea y analizar los últimos conflictos con la administración del intendente Mario Bergara.
Este jueves hay asamblea de Adeom y la Intendencia de Montevideo pide no sacar la basura por falta de recolección
El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo Leonardo Herou dijo que este jueves no habrá recolección de residuos por asamblea con paro de Adeom.
Por esta razón varios servicios de la Intendencia ser verán afectados y no habrá recolección de residuos en la capital.
Ante esta situación, el director de Desarrollo Ambiental Leonardo Herou pidió públicamente a los vecinos que no lleven residuos a los contenedores durante el jueves.
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“Mañana no hay recolección por asamblea de Adeom. Por eso, evitemos llevar residuos a los contenedores”, dijo Herou este miércoles en rueda de prensa.
En los últimos días Adeom acusó a la administración de Bergara de persecución sindical por el traslado de varios funcionarios dirigentes del gremio.
También señaló problemas de gestión en el área de limpieza y camiones dañados, lo que provocó retrasos en la recolección de residuos.
En la primera quincena de noviembre numerosos contenedores de residuos en Montevideo estaban desbordados y con basura alrededor.
Tanto Bergara como Herou dijeron que el problema se debió a la decisión de Adeom de no hacer horas extras y a asambleas en el sector limpieza que retrasaron la recolección.
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