Este miércoles 25 de noviembre se realiza la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese marco, la Intendencia de Montevideo informó que habrá corte de calle en 18 de Julio entre Barrios Amorin y Andes, con consecuentes desvíos.

Los desvíos están establecidos entre las 16:00 y las 23:00 horas, considerando que la concentración es a las 18:00 horas en la plaza Independencia y a las 19:00 comienza la marcha, hasta la Intendencia de Montevideo.

Desvíos de transporte: Líneas al centro hacia Plaza España Minas, Av. Uruguay – Florida – Plaza Independencia.

Líneas al centro 104, 180, 187, 188, 21, 60, 62, 64, CE1, D10, D11, D9: Tacuarembó//Barrios Amorín, Colonia, Florida, Av. 18 de Julio.

Líneas hacia afuera : Buenos Aires, Liniers, San José, Aquiles Lanza – Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente/Tacuarembó, Av. 18 de julio.

Líneas por San José : San José, Barrios Amorín, Constituyente a ruta.

Líneas por Ejido 149, 522: Ejido, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Colonia, Ejido a ruta.

Líneas por Yaguarón 149, 522: Yaguarón, Mercedes, Vázquez, Martínez Trueba, Soriano, Aquiles Lanza.

Líneas por Paraguay 427, 538: Barrios Amorin, Colonia, Rondeau a su ruta.

Líneas por Río Negro 427, 538, 582: Libertador, Mercedes, Vázquez a su ruta. Paradas suspendidas: 18 de Julio desde Barrios Amorín a Andes.

Río Negro y 18 de Julio.

Paraguay y 18 de Julio.

Yaguarón y Mercedes.

Ejido y Colonia. Paradas provisorias: Se utilizarán las paradas oficiales de los desvíos. Para las líneas 149 y 522: Mercedes y Ejido; Colonia y Germán Barbato.