RECIBÍ EL NEWSLETTER
790.000 DOSIS DE PASTA BASE DE COCAÍNA

Este es Drago, el perro policía que detectó más de 100 kilos de pasta base ocultos en una camioneta

El Ministerio del Interior presentó a Drago, el perro policía de la brigada antidrogas que fue clave para detectar el cargamento de pasta base oculto en una camioneta. Fue en un control en ruta 1.

Drago-perro-policía-foto-Ministerio-del-Interior

El Ministerio del Interior presentó a Drago, el perro policía que fue clave para detectar los más de 100 kilos de pasta base que fueron incautados por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) en un operativo realizado el sábado 9 en ruta 1.

Drago tiene cuatro años, es un pastor belga malinois, y según el informe del Ministerio “es integrante de la cuarta generación de perros detectores” de la brigada antidrogas.

La droga detectada por el perro equivale “a más de 790.000 dosis de pasta base de cocaína”, dice el comunicado oficial.

incautaron 16 kilos de cocaina en un buque de bandera italiana que habia zarpado del puerto de montevideo
Seguí leyendo

Incautaron 16 kilos de cocaína en un buque de bandera italiana que había zarpado del Puerto de Montevideo

La droga estaba oculta en el piso de en una camioneta matriculada en Paraguay.

“El procedimiento se desarrolló durante un control vehicular realizado por efectivos de la DGRTID en ruta 1 y Camino General Escuela Basilio Muñoz. Durante la inspección ocular del vehículo, los policías detectaron una anomalía en el piso de la camioneta, por lo que solicitaron la intervención de Drago. Fue allí cuando el perro detectó el olor característico de sustancias estupefacientes y efectuó una indicación pasiva, sentándose sobre el lugar exacto donde se encontraba oculto el cargamento”, destaca el Ministerio, que acompañó el comunicado con un video explicativo de las cualidades del perro policía.

“Drago forma parte de la camada D, correspondiente a la cuarta generación de perros detectores de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Su entrenamiento comenzó cuando tenía apenas 45 días de vida y se extendió durante un año y medio, hasta completar su fase preoperativa”, dice el comunicado, y agrega: “El proceso de formación incluye una etapa inicial denominada habituación, en la que el animal es expuesto a diferentes escenarios operativos, como controles de ruta, requisas en cárceles, allanamientos, inspecciones en terminales de pasajeros, aeropuertos y búsqueda de encomiendas”.

Cómo se entrena y con qué sustancias

“Los perros son entrenados utilizando pseudosustancias, compuestos sintéticos que simulan el olor de drogas como marihuana, cocaína, pasta base y MDMA, permitiendo que desarrollen la capacidad de identificar distintos tipos de estupefacientes por su olor característico”, explica el Ministerio.

“Además de la obediencia y disciplina, los instructores destacan que una de las principales cualidades para seleccionar a estos animales es su obsesión por el juego y el juguete, así como su intensidad para la búsqueda, resistencia física y temperamento. Drago, ha tenido múltiples actuaciones positivas e incautaciones en lo que va de su servicio destacando su valentía y profesionalismo, convirtiéndose en una pieza clave en la lucha contra el narcotráfico”, finaliza el comunicado.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar con máxima de 8° y térmicas debajo de 0°
PRÓXIMA SEMANA

Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar con máxima de 8° y térmicas debajo de 0°
ESPERA POR UN TRASPLANTE

Florencia tiene 18 años y un bebé de dos meses; tras el parto sufrió una rara cardiopatía y hoy depende de una máquina para vivir
Lavalleja

Dos mujeres murieron en un choque frontal en ruta 8, cerca de Villa Serrana
Tenía 60 años

Murió "Coquito" Rodríguez, exjugador campeón de América con Peñarol
CANELONES

Doble homicidio en Colinas de Solymar: hombre de 27 años y mujer de 24, las víctimas; en la casa estaban sus dos hijos

Te puede interesar

Foto: Subrayado.
afirma que no hay riesgo de fuga

Justicia resolvió mantener la prisión domiciliaria a Moisés Martínez, pese a incumplimientos
Amenazaron a una psicóloga de una escuela de Neptunia tras detectar un caso de violencia intrafamiliar
niña al INAU

Amenazaron a una psicóloga de una escuela de Neptunia tras detectar un caso de violencia intrafamiliar
Gobierno recibió consultas de empresas europeas que evalúan instalarse en Uruguay para el desarrollo de la zona video
ACUERDO MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA

Gobierno recibió consultas de empresas europeas que evalúan instalarse en Uruguay "para el desarrollo de la zona"

Dejá tu comentario