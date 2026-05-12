Este es Drago, el perro policía que detectó más de 100 kilos de pasta base ocultos en una camioneta

El Ministerio del Interior presentó a Drago, el perro policía que fue clave para detectar los más de 100 kilos de pasta base que fueron incautados por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) en un operativo realizado el sábado 9 en ruta 1.

Drago tiene cuatro años, es un pastor belga malinois, y según el informe del Ministerio “es integrante de la cuarta generación de perros detectores” de la brigada antidrogas.

La droga detectada por el perro equivale “a más de 790.000 dosis de pasta base de cocaína”, dice el comunicado oficial.

Seguí leyendo Incautaron 16 kilos de cocaína en un buque de bandera italiana que había zarpado del Puerto de Montevideo

La droga estaba oculta en el piso de en una camioneta matriculada en Paraguay.

“El procedimiento se desarrolló durante un control vehicular realizado por efectivos de la DGRTID en ruta 1 y Camino General Escuela Basilio Muñoz. Durante la inspección ocular del vehículo, los policías detectaron una anomalía en el piso de la camioneta, por lo que solicitaron la intervención de Drago. Fue allí cuando el perro detectó el olor característico de sustancias estupefacientes y efectuó una indicación pasiva, sentándose sobre el lugar exacto donde se encontraba oculto el cargamento”, destaca el Ministerio, que acompañó el comunicado con un video explicativo de las cualidades del perro policía.

“Drago forma parte de la camada D, correspondiente a la cuarta generación de perros detectores de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Su entrenamiento comenzó cuando tenía apenas 45 días de vida y se extendió durante un año y medio, hasta completar su fase preoperativa”, dice el comunicado, y agrega: “El proceso de formación incluye una etapa inicial denominada habituación, en la que el animal es expuesto a diferentes escenarios operativos, como controles de ruta, requisas en cárceles, allanamientos, inspecciones en terminales de pasajeros, aeropuertos y búsqueda de encomiendas”.

Cómo se entrena y con qué sustancias

“Los perros son entrenados utilizando pseudosustancias, compuestos sintéticos que simulan el olor de drogas como marihuana, cocaína, pasta base y MDMA, permitiendo que desarrollen la capacidad de identificar distintos tipos de estupefacientes por su olor característico”, explica el Ministerio.

“Además de la obediencia y disciplina, los instructores destacan que una de las principales cualidades para seleccionar a estos animales es su obsesión por el juego y el juguete, así como su intensidad para la búsqueda, resistencia física y temperamento. Drago, ha tenido múltiples actuaciones positivas e incautaciones en lo que va de su servicio destacando su valentía y profesionalismo, convirtiéndose en una pieza clave en la lucha contra el narcotráfico”, finaliza el comunicado.