Éstas son las fotos engañosas sobre los incendios que arrasan la Amazonia

La urgencia ambiental motivó que la etiqueta #PrayForAmazonas se volviera tendencia en redes sociales, favoreciendo también la viralización de imágenes fuera de contexto.

¿Animales afectados?

1/ La imagen (A) de un mono abrazando a su cría, aparentemente muerta, ha sido una de las más virales. Sin embargo fue tomada en 2017 por el fotógrafo indio Avinash Lodhi (B) en Jabalpur. El reportero gráfico indicó a The Telegraph que en realidad la cría solo se había tropezado.

A. https://perma.cc/83R2-N9YK

foto-1.jpg

B. http://u.afp.com/JB9d

foto-2.jpg

2/ La foto de un conejo severamente quemado (A) figura en varias publicaciones pero el animal tampoco es víctima de los incendios en la Amazonia. Fue retratado cuando huía de las llamas en Woolsey, California, en noviembre de 2018 (B).

A. https://perma.cc/X3BB-NRHH

foto-3.jpg

B. https://perma.cc/92NL-CFB6

foto-4.jpg

3/ Otra foto (A) muestra a un animal que parece ser un zorro por un camino de tierra, huyendo del fuego. Fue tomada en septiembre de 2011 por el reportero gráfico Silva Junior, de Folha de S.Paulo, durante la cobertura (B) sobre los incendios ocurridos en Ribeirão Preto, Sao Paulo.

A. https://perma.cc/T327-7GJQ

foto-5.jpg

B. http://u.afp.com/JB9K

Fuego arrasador

1/ Una imagen (A) en la que se ve un bosque totalmente quemado salvo por un árbol sí es de la Amazonia. Pero fue tomada el 4 de agosto de 2017 (B) por el fotógrafo de la agencia Reuters Bruno Kelly, durante la "Operación Ola Verde", una quema controlada llevada a cabo por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama).

A. https://perma.cc/C3MP-5S46

foto-6.jpg

B. http://u.afp.com/JB9W

foto-7.jpg

2/ Otra imagen (A) muestra una gran extensión de bosque incendiada, y grandes columnas de humo emanando. Pero tampoco es actual, sino que corresponde al año 1989. El actor Jaden Smith, por ejemplo, la compartió este miércoles en su cuenta en Instagram, donde tuvo más de 1,2 millón de "Me gusta" (B). La imagen fue tomada por un fotógrafo de Sipa Press, adquirida luego por Rex Features y publicada por The Guardian en 2007 (C), en un especial sobre la deforestación de la Amazonía a lo largo de 40 años.

A. https://perma.cc/EK7N-5VPJ

foto-8.jpg

B. https://perma.cc/EK3B-S8MS

foto-9.jpg

C. http://u.afp.com/JB9e

foto-10.jpg

3/ Por su parte, una foto tomada a nivel del suelo (A) en la que las llamas consumen los árboles sí fue tomada en la selva amazónica... pero el 22 de noviembre de 2014. La captura en el estado de Maranhao (nordeste de Brasil) corresponde al fotógrafo Mario Tama de la agencia Getty Images (B).

A. https://perma.cc/T327-7GJQ

B. http://u.afp.com/JB9Z

4/ La imagen (A) de un bosque en llamas tampoco corresponde a los incendios de la Amazonia. De hecho fue tomada por el fotógrafo John McColgan el 6 de agosto de 2000 (B) durante un incendio en Montana, Estados Unidos. Ocurrió en la zona del río Bitterroot y a McColgan le llamaron la atención dos alces que corrían para resguardarse del fuego.

A. https://perma.cc/5DFL-V4NC

foto-11.jpg

B. http://u.afp.com/JB9F