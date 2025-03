"Estamos todos totalmente destrozados", afirmó una amiga de joven atropellada que perdió su embarazo

“Toda la familia vive un momento horrible, no hay palabras para este momento, no hay consuelo, estamos todos totalmente destrozados”, afirmó este lunes una amiga de Valeria, la joven de 22 años que está internada en Maldonado tras ser embestida en moto por el conductor alcoholizado de un auto en la rambla de Punta del Este . Producto del impacto, la motociclista perdió su embarazo y su hija de 8 años sufrió lesiones leves.

Valeria tenía fecha para mayo para el nacimiento de su hija. La bebé llegó con latidos al sanatorio, pero pese a los esfuerzos de los médicos, no logró sobrevivir. “Fue un golpe muy fuerte, porque la mamá perdió sangre, entonces a ella no le llegaba y no resistió”, afirmó. “La bebé era hermosa y hubo que reconocerla”, afirmó.

“Además de muchísimo dolor y angustia, lo único que queremos es justicia, porque esto no puede quedar así”, sentenció.

El conductor del auto, un hombre de 45 años, permanece internado con diagnóstico de fractura cervical y no ha podido ser interrogado por la Fiscalía. La prueba de alcoholemia dio resultado positivo.