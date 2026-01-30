RECIBÍ EL NEWSLETTER
en fiscalía

Está detenido y declara el conductor que atropelló y mató a un hombre en Punta del Este; alcoholemia fue mayor a 1,20

El joven de 22 años circulaba alcoholizado, despistó y volcó en la rambla. La víctima fatal fue un hombre de 78 años.

accidente-camara-maldonado-rambla-mansa-atropellado

Video captó el vuelco en la rambla de Punta del Este.

Un hombre de 78 años murió este jueves tras ser atropellado por un auto que, luego de despistar y volcar, subió a la vereda en la rambla de Punta del Este. El conductor, de 22 años, tenía más de 1,20 de alcohol en sangre, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

Está detenido y declara en la Fiscalía de Maldonado este viernes.

El episodio ocurrió a las once de la mañana en la parada 38 de la Mansa, en la rambla Claudio Williman y Capricornio. La víctima debió ser rescatada de abajo del vehículo y fue internada con varias fracturas y traumatismo de cráneo. Murió cerca de las 16:00 horas.

auto despisto, termino sobre la vereda y mato a un hombre de 78 anos; el conductor habia consumido alcohol
Seguí leyendo

Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol

El conductor tuvo lesiones leves y no quiso ser asistido. En la noche fue arrestado por orden fiscal y declara en la mañana de este viernes.

La espirometría dio más de 1,20 y pasó a ley de faltas.

PANEO FATAL MALDONADO

Video captó el vuelco en la rambla de Punta del Este.

Temas de la nota

Lo más visto

video
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
INUMET

Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
EN LA RAMBLA DE PUNTA DEL ESTE

Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol
Constituyente y tacuarembó

Apuñalaron a un joven en Cordón: denunció que fue para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos
Accidente en rocha

"Esta persona hoy está en su casa mientras mi hijo pelea por su vida": madre del joven atropellado en Rocha pide justicia

Te puede interesar

Imágenes: Subrayado. Momento en que se entregó el sospechoso por homicidio. video
imágenes de la detención

Se entregó el sospechoso de haber matado a Jonathan Cancela, el estudiante de UTU baleado cerca de Belloni
Está detenido y declara el conductor que atropelló y mató a un hombre en Punta del Este; alcoholemia fue mayor a 1,20 video
en fiscalía

Está detenido y declara el conductor que atropelló y mató a un hombre en Punta del Este; alcoholemia fue mayor a 1,20
Foto: Emilio Rodríguez, Subrayado. Escena del homicidio en Florida. video
homicidio en florida

Mataron a tiros a un hombre de 27 años en la plaza San Cono en Florida

Dejá tu comentario