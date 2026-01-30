Está detenido y declara el conductor que atropelló y mató a un hombre en Punta del Este; alcoholemia fue mayor a 1,20

Video captó el vuelco en la rambla de Punta del Este.

Un hombre de 78 años murió este jueves tras ser atropellado por un auto que, luego de despistar y volcar, subió a la vereda en la rambla de Punta del Este . El conductor, de 22 años, tenía más de 1,20 de alcohol en sangre, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

Está detenido y declara en la Fiscalía de Maldonado este viernes.

El episodio ocurrió a las once de la mañana en la parada 38 de la Mansa, en la rambla Claudio Williman y Capricornio. La víctima debió ser rescatada de abajo del vehículo y fue internada con varias fracturas y traumatismo de cráneo. Murió cerca de las 16:00 horas.

El conductor tuvo lesiones leves y no quiso ser asistido. En la noche fue arrestado por orden fiscal y declara en la mañana de este viernes.

La espirometría dio más de 1,20 y pasó a ley de faltas.