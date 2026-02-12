RECIBÍ EL NEWSLETTER
Reiller Gabriel Da Silva Rivarola

Un preso fugó de la cárcel de Tacuarembó: había sido condenado por lesiones, armas y drogas

Reiller Gabriel Da Silva Rivarola, de nacionalidad brasileña, cumplía una pena de tres años y tres meses de penitenciaría tras ser condenado en 2025 por varios delitos.

Foto cedida a Subrayado. Reiller Gabriel Da Silva Rivarola, preso fugado en Tacuarembó.

Reiller Gabriel Da Silva Rivarola fugó en las últimas horas de la cárcel de Tacuarembó, donde se encontraba cumpliendo condena. El joven, de nacionalidad brasileña, había sido sentenciado en octubre de 2025, cuando tenía 22 años.

La Justicia lo condenó por dos delitos de lesiones personales en concurso con dos delitos de violencia privada, además de tráfico interno de armas de fuego y suministro de estupefacientes. La pena impuesta fue de tres años y tres meses de penitenciaría.

Da Silva fue condenado tras la Operación “Biquera”, realizada en Paso de los Toros a partir de denuncias por violencia y microtráfico. La investigación permitió identificar a un grupo vinculado a ciudadanos brasileños que operaba con apoyo de contactos locales y utilizaba una vivienda como punto de venta de drogas.

Del análisis de teléfonos incautados surgieron registros en los que Da Silva exhibía armas y participaba en agresiones. En uno de los episodios documentados, un hombre fue atado, amenazado de muerte y herido con un arma blanca a la altura de la oreja, lesión que requirió sutura.

Durante siete allanamientos se incautaron dos revólveres, municiones de distintos calibres, una pistola de aire comprimido, gas pimienta, una balanza de precisión, 53 envoltorios con sustancia presuntamente estupefaciente, dinero y seis celulares. La vivienda que funcionaba como boca de venta fue demolida.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cuándo y cómo ocurrió la fuga de Da Silva.

