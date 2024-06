"Esos chats se están filtrando de forma ilegal", dijo Graciela Bianchi, y anunció que presentará una denuncia

“Esos chats se están filtrando de forma ilegal, eso ya de por sí configura un delito y vamos a empezar a ver si no hay responsabilidades, de las que sean”, advirtió la senador Bianchi.

Y agregó: “Estamos invirtiendo los valores. El presidente es el jefe de los servicios de Inteligencia, es el jefe de las Fuerzas Armadas. Todos los estados por muy democráticos que sean, y nosotros por cierto que lo somos, tenemos una Dirección de Inteligencia Estratégica del Estado que obviamente informa al presidente de cosas que pueden parecer relevantes. ¿Al presidente le pareció relevante? No. Porque no se actuó, no se hizo absolutamente nada”.