"Es vivir al lado de un cráter"; Lucía Topolansky contó emocionada cómo es vivir sin Mujica

Lucía Topolansky recordó emocionada al expresidente José Mujica , contó cómo es vivir sin él y lo que piensan hacer en el MPP con su legado político, como por ejemplo, los cuadernos con sus discursos, escritos “de puño y letra”. Contó también que piensan poner en exhibición “el Fusca y la bicicleta” de Mujica.

“Es vivir al lado de un cráter. ¿Qué le parece?”, respondió Topolansky, emocionada, al ser consultada en el programa Arriba Gente de Canal 10 sobre cómo es vivir sin Mujica (fallecido en mayo de este año).

“Yo convivo con la causa. Lo que me salva es la militancia, los compañeros. Me organizo la vida de forma de no estar mano sobre mano”, agregó. “No me dejo el tiempo vacío, porque eso no conduce ni a la esquina”.

Consultada sobre qué fue lo que más le sorprendió de la repercusión que tuvo el fallecimiento de Mujica, respondió: “A mi lo que me sorprendió más fue el arco tan dispar de gente que fue al velorio. Desde gente del plan juntos hasta empresarios de fuste”.

También mencionó la cantidad de cartas que recibió “de todos los países”. “De Mongolia me llegó un mail”, agregó sorprendida.

Topolansky contó además que con el MPP piensan armar “un sitio permanente” para recordar y mostrar “el pensamiento de Pepe”.

En primera instancia será para el Día del Patrimonio, este año, en octubre, seguramente en la sede del MPP. Allí piensan llevar “el Fusca y la bicicleta” de Mujica, adelantó.

Contó que tienen los 56 libros firmados por la gente durante el velorio de Mujica, “más todos los que estuvieron en las embajadas”.

A eso se suman los cuadernos donde Mujica escribió algunos de sus discursos, “de puño y letra”.

Todo eso será expuesto en un sitio a definir, “de manera permanente”, agregó.