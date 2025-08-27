Declaración jurada de IRPF e IASS: este jueves vence el plazo y hay 40.000 personas que no la presentaron

El plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas ( IRPF ) y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social ( IASS ) vence este jueves 28 de agosto.

El director general de Rentas, Gustavo González, recordó que los servicios de la Dirección General Impositiva ( DGI ) precargaron las declaraciones juradas en la página web tanto de personas que perciben rentas del trabajo (empleados), quienes prestan servicios fuera de la relación de dependencia o de los pasivos.

El director de Atención y Asistencia de la DGI, Alejandro Grilli, indicó que el nivel presentación de las declaraciones juradas alcanza a más de 300.000 personas, que supera a las cifras del año anterior.

Grilli recordó que las personas que tuvieron más de un trabajo en 2024 y quienes facturan fuera de la relación de dependencia, y superaron el monto mínimo no imponible de 43.239 pesos. Desde la DGI estiman que unos 40.000 contribuyentes aún no presentaron su declaración jurada de IRPF e IASS.

El director de la División Interior de la DGI, Marcos Álvarez, sostuvo que las personas podrán presentar la declaración una vez vencido el plazo, pero en esos casos llevarán una multa.

Por información y formulario www.gub.uy/dgi o a través del teléfono 1344.