Tras varios días en CTI, murió la mujer de 74 años que fue embestida por un camión cuando iba en moto con su nieto

Una mujer de 74 años murió tras un siniestro de tránsito registrado el 8 de agosto en la ciudad de Tacuarembó.

La víctima iba como acompañante en una moto junto a su nieto de 21 años cuando a la altura de las calles General Manuel Oribe y César Ortiz de Ayala fueron embestidos por un camión.

La mujer salió despedida de la moto y sufrió múltiples fracturas, según constató un equipo médico de emergencia en el lugar. Fue trasladada al Hospital de Tacuarembó, donde falleció tras permanecer varios días en CTI.

El conductor de la moto registró politraumatismos leves. En tanto, el chofer del camión en primera instancia se fugó del lugar y luego se presentó ante la seccional 1ª de Tacuarembó.