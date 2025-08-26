Un nuevo robo piraña se registró este martes de noche en una perfumería ubicada en bulevar Artigas y Hocquart, en la zona de Tres Cruces.
Robo piraña en la zona de Tres Cruces: diez delincuentes llegaron en cinco motos y se llevaron más de 90 perfumes
El hecho se registró este martes de noche en una perfumería ubicada en bulevar Artigas y Hocquart. Una de las motos quedó tirada en el lugar. Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.
La modalidad se repite. Diez delincuentes llegaron en cinco motos al comercio, rompieron una de las dos hojas de vidrio de la puerta de entrada y se llevaron más de 90 perfumes.
Los ladrones fugaron hacia Tres Cruces y la Policía montó un operativo para dar con los responsables del hecho. Una de las motos utilizadas por los delincuentes quedó tirada a pocos metros del lugar.
Tras varios días en CTI, murió la mujer de 74 años que fue embestida por un camión cuando iba en moto con su nieto
Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y de la moto en la búsqueda de huellas dactilares para tratar de identificar a los rapiñeros. El hecho no dejó personas lesionadas.
Dejá tu comentario