Robo piraña en la zona de Tres Cruces: diez delincuentes llegaron en cinco motos y se llevaron más de 90 perfumes

Un nuevo robo piraña se registró este martes de noche en una perfumería ubicada en bulevar Artigas y Hocquart, en la zona de Tres Cruces.

La modalidad se repite. Diez delincuentes llegaron en cinco motos al comercio, rompieron una de las dos hojas de vidrio de la puerta de entrada y se llevaron más de 90 perfumes.

Los ladrones fugaron hacia Tres Cruces y la Policía montó un operativo para dar con los responsables del hecho. Una de las motos utilizadas por los delincuentes quedó tirada a pocos metros del lugar.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y de la moto en la búsqueda de huellas dactilares para tratar de identificar a los rapiñeros. El hecho no dejó personas lesionadas.

