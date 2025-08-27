RECIBÍ EL NEWSLETTER
Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo

Los obreros hallaron los huesos, que están cortados, y los colocaron en recipientes. Luego llamaron a la Policía.

Obreros hallaron restos óseos cuando hacían un pozo en el predio de una casa del barrio Buceo. En Ramón Anador casi José Batlle y Ordóñez.

El hallazgo ocurrió en la mañana y mediodía de este miércoles.

Algunos huesos se observan cortados. Los obreros los colocaron en recipientes y llamaron a la Policía. Efectivos de la Zona Operacional II fueron al lugar y dieron aviso a Policía Científica.

Foto: Subrayado. Camino Repetto y Camino Ombú, Manga.
Encuentran el cuerpo calcinado de un hombre en un descampado cerca de Manga

Los restos, que aún no se ha determinado si son humanos, serán llevados al Instituto Técnico Forense para realizarles pericias.

Los obreros hacían un pozo en el lugar para construir una viga. La casa está deshabitada.

