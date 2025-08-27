Obreros hallaron restos óseos cuando hacían un pozo en el predio de una casa del barrio Buceo. En Ramón Anador casi José Batlle y Ordóñez.
Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo
Los obreros hallaron los huesos, que están cortados, y los colocaron en recipientes. Luego llamaron a la Policía.
El hallazgo ocurrió en la mañana y mediodía de este miércoles.
Algunos huesos se observan cortados. Los obreros los colocaron en recipientes y llamaron a la Policía. Efectivos de la Zona Operacional II fueron al lugar y dieron aviso a Policía Científica.
Los restos, que aún no se ha determinado si son humanos, serán llevados al Instituto Técnico Forense para realizarles pericias.
Los obreros hacían un pozo en el lugar para construir una viga. La casa está deshabitada.
