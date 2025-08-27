RECIBÍ EL NEWSLETTER
Leonardo Loureiro: "Le planteamos al presidente que estamos preocupados por la conflictividad laboral"

El presidente de las cámaras empresariales Leonardo Loureiro se reunió con el presidente Yamandú Orsi y le planteó los temas que preocupan a los empresarios de distintos sectores.

Orsi-con-empresarios-foto-presidencia

El presidente Yamandú Orsi recibió este miércoles a una delegación de las cámaras empresariales que le plantearon preocupación por varios temas, entre ellos la conflictividad laboral.

“Le planteamos al presidente que estamos preocupados por la conflictividad laboral. Hay algunas encuestas que están marcando que puede haber un descenso en la inversión industrial y privada, y uno de los temas que se pone como motivo es la conflictividad laboral, es un tema que ya saben que nos preocupa y que obviamente lo hablamos con el presidente”, dijo en rueda de prensa Leonardo Loureiro, presidente de las cámaras empresariales.

“Hoy hay en la agenda pública muchos temas al mismo tiempo, es una agenda demasiado poblada, para hablar en concreto, el 1% (a los más ricos), la reducción de la jornada laboral, una cantidad de cosas que entendemos deben ser dejadas para más adelante porque hoy estamos justamente en la conversación por el diálogo social que incluye otras actividades que van a tener impacto en el sector empresarial, no el caso específico de la primera infancia pero si se requieren recursos, de algún lado va a haber que sacarlos. El tema de cuidados, el tema de protección de los activos y las jubilaciones y pensiones, entonces hay temas que después se van derramando a los distintos Consejos de Salarios”, señaló Loureiro.

Álvaro Delgado en conferencia de prensa. 
Consultado sobre la posibilidad de gravar con IVA las compras personales realizadas por encomiendas en el exterior, que ahora están exentas de todo impuesto, Loureiro dijo que “parece adecuada”, aunque “no termina siendo suficiente”.

