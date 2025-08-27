RECIBÍ EL NEWSLETTER
TARIFAS PARA SETIEMBRE Y OCTUBRE

Precios de combustibles: ¿Qué dice el PPI de Ursea? Las tarifas se conocerán esta semana, adelantó Cardona

"Se observa una leve caída de los PPI de todos los combustibles, excepto de las gasolinas", afirma el informe de paridad de precios de importación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua.

combustible-bomba-nafta-super-estacion

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó el último informe de Paridad de Precios de Importación (PPI) de los combustibles. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, adelantó que esta semana se conocerán los nuevos precios que regirán para setiembre y octubre.

"Se observa una leve caída de los PPI de todos los combustibles, excepto de las gasolinas. Esta disminución se explica principalmente por la disminución en los precios de los fletes internacionales y en la cotización del dólar", explica la Ursea.

"En el caso de las gasolinas, el PPI muestra un leve aumento. Aunque la cotización del dólar ha descendido, este efecto se ve contrarrestado por el incremento en los precios FOB de referencia internacionales y en los costos de los fletes internacionales", agrega.

En relación al gasoil, "si bien los fletes internacionales han aumentado en relación al mes pasado, este incremento no logra compensar la caída en los precios FOB ni del dólar, lo que resulta en una disminución del PPI para este tipo de combustible".

"Para el resto de los combustibles, la baja del PPI se debe a la disminución de la cotización del dólar, de los precios FOB y de los fletes internacionales", afirma.

PPI

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, indicó que el primer criterio que tiene en cuenta el gobierno para la fijación del precio de los combustibles es el PPI, pero no es el único elemento a considerar. La jerarca recordó que esta es la segunda vez que la actual administración va a aplicar la nueva metodología para un ajuste bimensual de las tarifas.

CARDONA COMBUSTIBLE

