Ministro Carlos Negro dispuso cambios en dos jefaturas de Policía y en una dirección nacional

El ministro del Interior, Carlos Negro, dispuso en las últimas horas cambios en dos jefaturas de Policía y en una dirección nacional.
Se trata de las Jefaturas de Policía de Salto y Rivera y la Dirección Nacional de Seguridad Rural, donde se produjo en las últimas horas una rotación de los jerarcas a cargo.
Negro designó al actual jefe de Policía de Salto, Fabián Severo, como nuevo jefe de Policía de Rivera.
En lugar de Severo, irá Ernesto Cossio, actual director nacional de Seguridad Rural.
En tanto, el actual jefe de Policía de Rivera, Germán Suárez, se hará cargo de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.
