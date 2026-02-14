RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DEL INTERIOR

Ministro Carlos Negro dispuso cambios en dos jefaturas de Policía y en una dirección nacional

Se trata de las Jefaturas de Policía de Salto y Rivera y la Dirección Nacional de Seguridad Rural, donde se produjo en las últimas horas una rotación de los jerarcas a cargo.

focouy-carlos-negro-ministro-del-interior

El ministro del Interior, Carlos Negro, dispuso en las últimas horas cambios en dos jefaturas de Policía y en una dirección nacional.

Negro designó al actual jefe de Policía de Salto, Fabián Severo, como nuevo jefe de Policía de Rivera.

En lugar de Severo, irá Ernesto Cossio, actual director nacional de Seguridad Rural.

negro dijo que robo a banco hubiera ocasionado duro golpe al sistema financiero y a la economia nacional
En tanto, el actual jefe de Policía de Rivera, Germán Suárez, se hará cargo de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

TENÍA ANTECEDENTES PENALES

APARICIO SARAVIA Y JACINTO TRÁPANI

NO LLEVABA EL CASCO PUESTO

