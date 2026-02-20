RECIBÍ EL NEWSLETTER
APARICIO SARAVIA Y HUMBERTO SARRILI

Tres personas quedaron atrapadas tras chocar contra un ómnibus y una columna en Peñarol

El siniestro de tránsito ocurrió en Aparicio Saravia y Humberto Sarrili. Cuatro personas terminaron con lesiones de diversa entidad.

Foto cedida a Subrayado

Foto cedida a Subrayado

Un siniestro de tránsito dejó a tres personas atrapadas tras el choque entre un coche de Cutcsa y un auto en Aparicio Saravia y Humberto Sarrili, barrio Peñarol. Fue en la tarde de este viernes.

El ómnibus circulaba por Aparicio Saravia cuando el auto cruzó Humberto Sarrili, sin respetar el ceda el paso.

Con motivo del impacto, el vehículo chocó contra una columna del alumbrado público y el coche terminó incrustado en un árbol.

una mujer de 51 anos murio tras ser embestida por un omnibus en 8 de octubre y teofilo collazo
Seguí leyendo

Una mujer de 51 años murió tras ser embestida por un ómnibus en 8 de Octubre y Teófilo Collazo

Personal de Bomberos retiró al conductor del auto que sufrió fractura expuesta, entre otras lesiones. En el vehículo circulaban dos personas más que también resultaron con heridas.

El conductor del coche no sufrió lesiones de gravedad.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Comerciantes de Techitos Verdes reclaman que IMM asigne nuevos puestos: "Hay 36 locales vacíos, no damos para pagar los gastos"
SINIESTRO FATAL

Una mujer de 51 años murió tras ser embestida por un ómnibus en 8 de Octubre y Teófilo Collazo
EL CANAL URUGUAYO

Canal 10 estrena nuevo set y suma nueva programación a su streaming
EN REDES SOCIALES

Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce
APARICIO SARAVIA Y HUMBERTO SARRILI

Tres personas quedaron atrapadas tras chocar contra un ómnibus y una columna en Peñarol

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Policía de Tacuarembó.
EN TACUAREMBÓ

Fue ubicada la adolescente que está bajo amparo de INAU y estaba ausente
En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior video
Lo informó el ircca

En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior
Foto: Subrayado. Laguna Garzón, Maldonado.
maldonado – rocha

Técnicos de MGAP viajaron a Laguna Garzón ante confirmación de influenza aviar en un cisne

Dejá tu comentario