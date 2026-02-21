Imputan a un adolescente de 17 años por el doble homicidio en Las Piedras: va al Inisa

La Policía está en busca de más personas por el doble homicidio.

La Justicia de Canelones imputó en la tarde de este sábado a un adolescente de 17 años por el doble homicidio que fue cometido el 10 de febrero pasado en el barrio Corfrisa en Las Piedras .

El menor fue internado en el Inisa por 150 días como medida cautelar y allí aguardará el fallo judicial definitivo. La fiscal Bárbara Zapater lo acusa de un homicidio muy especialmente agravado por el concurso y un delito de negociación de drogas prohibidas, señala la información de la audiencia a la que accedió Subrayado.

El imputado había sido buscado por la Policía el jueves en el Cerro de Montevideo mediante un allanamiento, pero no estaba en la vivienda. Este viernes se entregó ante la Fiscalía de las Piedras.

Además, este viernes cuatro hombres de 18, 25, 26 y 29 años fueron condenados en procesos abreviados por la investigación de suministro de drogas. Uno de ellos, además, por tráfico interno de armas y municiones. Las penas son de 2 años de prisión.

Además, un adolescente de 14 años fue imputado por tráfico y tenencia de armas de fuego en espacios públicos y fue enviado a dependencias del Inisa como medida socioeducativa preventiva.

Violencia criminal.

El doble homicidio ocurrió sobre las seis de la mañana del martes 10 de febrero en Continuación 25 de Mayo esquina Pasaje 8, en el barrio Corfrisa de Las Piedras. Las víctimas fueron dos hombres de 39 y 44 años; uno de ellos recibió una decena de disparos.

Ambos cuerpos quedaron tendidos en la calle y uno de los hombres tenía un casco colocado en la cabeza. En la escena, que fue periciada por Policía Científica, se incautaron seis casquillos y cuatro cartuchos calibre 9 mm, supo entonces Subrayado.

La Policía encontró restos de disparo de arma de fuego en ambas manos de las víctimas, lo que indica que también dispararon.

Los dos hombres tenían antecedentes penales y habían estado en prisión. El de 39 años registraba siete antecedentes por delitos vinculados a drogas, homicidio, lesiones personales y receptación, y se encontraba requerido por un hurto en Las Piedras. El de 44 años tenía 12 antecedentes por estafa, hurto, receptación y drogas.

Durante la mañana de ese martes, la Policía realizó un allanamiento en la zona como parte de la investigación para dar con el o los responsables del doble homicidio.