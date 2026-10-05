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diplomacia

"Es un compañero de fierro, de mucha confianza", dijo Orsi tras designar a Carámbula como embajador en Palestina

El presidente afirmó que el exintendente Marcos Carámbula tiene “una sensibilidad, sentido y visión sobre la paz que es muy oportuna”.

Foto: FocoUy. Marcos Carámbula, exintendente.

Foto: FocoUy. Marcos Carámbula, exintendente.

El presidente Yamandú Orsi defendió la designación del exintendente de Canelones Marcos Carámbula como embajador en Palestina, pese a las críticas de actores de la oposición.

El mandatario afirmó que resolvió su designación por “muchas cosas”: “En primer lugar, es un compañero de fierro, de mucha confianza nuestra. Además con una sensibilidad, sentido y visión sobre la paz que es muy oportuna”.

Agregó: “Como siempre, Marcos aportando, no su granito, sino su balde de arena para construir lo que todos queremos”.

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Consultado sobre críticas de la oposición, Orsi prefirió no responder. “Es parte de la libertad”, se limitó.

El viernes, el expresidente Julio María Sanguinetti, había apuntado contra el mandatario por la designación. “Yo lo veo mal, creo que no tiene ningún sentido en estos momentos darle esta visibilidad al tema”, sostuvo, en diálogo con Subrayado.

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