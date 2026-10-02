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"me tomó mucho de sorpresa"

Sanguinetti cuestionó la designación de Marcos Carámbula como embajador en Palestina: "Yo lo veo mal"

El ex presidente Sanguinetti dijo que “no tiene ningún sentido en estos momentos darle esta visibilidad al tema”, en respuesta al nombramiento de Marcos Carámbula como embajador en Palestina.

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El ex presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) cuestionó el anuncio que hizo el gobierno sobre la próxima designación de Marcos Carámbula como embajador de Uruguay en Palestina, a partir de 2027, según dijo el jueves el canciller Mario Lubetkin.

“Yo lo veo mal, creo que no tiene ningún sentido en estos momentos darle esta visibilidad al tema”, dijo Sanguinetti a Subrayado. Y agregó un comentario sobre algo que considera “una situación extraña”.

“Hoy estamos en una situación tan extraña en que la religión más retrógrada, la única religión que se mantiene en el año 1000, con la mujer subordinada, con el concepto de esclavitud, es hoy la bandera de la izquierda. Es algo que cuesta mucho entender la contradicción profunda que hay en todo esto”, dijo el dos veces presidente de la República.

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“Yo veo banderitas palestinas por mujeres, cuando bajo esa civilización, esa cultura y esa religión, estarían subordinadas, casi a la esclavitud”, apuntó.

Y sobre la designación en sí de Carámbula, agregó: “No entiendo mucho esto qué quiere decir, me tomó mucho de sorpresa, veremos qué explicación se da, algo que permite ver un poco mejor el panorama político”.

El canciller Lubetkin dijo que se decidió nombrar a Carámbula (ex intendente de Canelones y mentor políticos del presidente Orsi) para poner a una figura política “de primerísimo nivel” a disposición de eventuales negociaciones e intentos internacionales por resolver el conflicto en Medio Oriente y “llevar paz” para Israel y Palestina.

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