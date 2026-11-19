Peñarol venció 3-0 a Cerro Largo por la última fecha del Torneo Clausura y se consagró campeón de la Tabla Anual.

Ahora espera por Racing, ganador del Torneo Apertura, o por Liverpool, ganador del Clausura para disputar la final del Campeonato Uruguayo 2026.

Además, se aseguró la participación en la Copa Libertadores como Uruguay 1 o Uruguay 2.

Seguí leyendo Defensor Sporting le empató a Peñarol en la hora y le quitó la chance de ser campeón de la Anual anticipadamente

¡@OficialCAP clasificado para la CONMEBOL #Libertadores 2027! El Carbonero sueña una vez más con la #GloriaEterna https://t.co/fZByYm5iPL — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 19, 2026

Los goles del equipo de Diego Aguirre fueron convertidos por Nahuel Herrera (27'), Leonel Jaime (31') y Matías Arezo (69').

Con este resultado el mirasol quedó líder de la Tabla Anual con 69 unidades.

La tarde de este jueves tuvo una definición a tres canchas porque estaba en juego también los resultados de Deportivo Maldonado vs Boston River y Montevideo City Torque vs Progreso.

El Ciudadano quedó segundo en la Tabla Anual con 65 tras empatar 1-1 con Progreso en el Parque Paladino. Por otra parte, Deportivo Maldonado en la tercera posición con 63 puntos tras perder con el Sastre por la mínima en el estadio Campeones Olímpicos.