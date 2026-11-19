Investigan la muerte de un anciano en situación de calle que estuvo caído tres días en una plaza del Buceo. Fueron los vecinos quienes se movilizaron para ayudarlo y llamaron en varias ocasiones al Mides, al 911 y a salud pública para obtener ayuda. Cuando finalmente lo trasladaron, falleció.

"En un determinado momento, nos acercamos a la plaza y aparece una camioneta del Mides, bajan dos funcionarias y vemos que se agachan atrás de un murito, y hablan con alguien. Inmediatamente, van a la camioneta toman un recipiente de agua, de medio litro, y lo dejan ahí. Prendí el celular, para ver, el Mides va a hacer algo bueno. Lo va a auxiliar. Se fueron", contó Ángel Santos, el vecino que lo auxilió.

Cuando los funcionarios se retiraron, se acercó y pudo conocer que se trataba de un hombre de 83 años, llamado Jesús, y que desde el Mides le dijeron que volvían más tarde, con una campera. "Es lo último que me dijo ese día. Me fui, y al otro día me vine para saber si lo habían llevado. Estaba ahí. Entonces, entre los vecinos empezamos a llamar. El 911 respondía que no era trabajo de ellos. Nos dieron el número de Mides, llamamos y decía que estaba en monitoreo por protocolo", relató Santos y aseguró que los vecinos se percataron que "peligraba la vida de él".

Seguí leyendo Fue condenado un hombre que mató a otro de un tiro en el pecho tras una discusión frente al liceo 49

Así, los vecinos intentaron auxiliarlo más aún: le dieron alimento, lo protegieron de las inclemencias climáticas, esperando que aparecieran las autoridades. "Tuvimos que grabar una llamada para mostrar la realidad, porque una cosa es contarlo y otra es probar que estaba ocurriendo. En esa llamada al Mides, nos contesta el funcionario, que es el mismo que nos había atendido, y dice que va a reiterar la llamada. En eso que va a reiterar la llamada le digo que realmente se nos va a morir. Pasa el tiempo, vuelven las funcionarias con el mismo verso", añadió.

También llamaron a Salud Pública, pero por ese lado encontraron otras dificultades. "Después, allá a las cansadas, logramos que venga el Mides, la ambulancia que se tomaron su tiempo", explicó Santos. También denunció que ese traslado fue sin considerar la situación de salud del hombre.

Luego, Santos concurrió al Hospital Español para saber sobre su evolución y le notificaron que había fallecido. Nadie informó sobre las causas de la muerte.

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, hizo un pedido de informes al Ministerio para conocer la actuación en este caso.