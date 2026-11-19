El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, indicó este jueves que se resolvió iniciar una investigación administrativa urgente sobre el proceder de los equipos en el abordaje del caso del anciano que falleció en un centro asistencial al que ingresó tras permanecer varias horas caído en una plaza del Buceo .

"Eso es algo que lamentamos, que nos entristece", dijo Civila y detalló los pasos dados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el caso. La primera llamada fue recibida el domingo sobre las 18 horas y menos de una hora después el equipo ya estaba junto al hombre, y en el diálogo mantenido con los funcionarios les manifestó que no quería ir a un centro de Mides o a recibir atención médica.

"El equipo entendió en esa intervención que tenía que monitorear la situación de la persona, volver a intentar que accediera a alguna de estas propuestas que se le hacían y se volvió a concurrir cerca de la medianoche del domingo, a la madrugada del lunes y finalmente en la tarde del lunes. Como se vio a la persona dolorida y en un estado de riesgo, se llamó a la ambulancia del SAME concurrió al lugar y trasladó a la persona al centro de salud", indicó.

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La investigación del Mides apunta a determinar por qué en las actuaciones anteriores del equipo no se llamó a un equipo médico, como sí se hizo el lunes a las 2 de la tarde. "Queremos investigar exhaustivamente cómo procedieron los equipos. Nosotros tenemos una clara instrucción de que si una persona está en riesgo sanitario lo primero que hay que hacer es llamar al SAME", sostuvo.

"Una vez que tengamos las conclusiones vamos a tomar las decisiones que corresponda. Si hay responsabilidades por parte de los equipos actuantes, el Ministerio va a actuar en consecuencia", agregó.

Civila dijo que el hombre falleció por un paro cardiorrespiratorio al día siguiente de su traslado al centro de salud. El hombre tuvo intervenciones anteriores por parte del Mides en las que dijo que hacía 30 años vino a Montevideo procedente de Rivera.