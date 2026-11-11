RECIBÍ EL NEWSLETTER
Pablo Schiavi

Abogado de la familia de Soledad Barrera: "El presidente puso las cosas en su lugar", y "las declaraciones de la ministra no fueron oportunas"

El abogado de la familia de Soledad Barrera, Pablo Schiavi, valoró la decisión el presidente Orsi de revocar la decisión de la ministra de Salud Cristina Lustemberg y volver a la suspensión de 5 años para la anestesista condenada.

Pablo-Schiavi-en-móvil-arriba-gente

“Ayer lamentablemente, otra vez, las declaraciones de la ministra no fueron oportunas, creo que ya con la firma del presidente de la República esa resolución alcanzaba, y la ministra vuelve a manejar conceptos que no son claros”, dijo Schiavi.

Jefe del Ejército Mario Stevenazzi y ministra de Defensa Sandra Lazo, en conferencia de prensa. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Hermana de militar fallecido en Fray Bentos les pide a la ministra de Defensa y al jefe del Ejército que renuncien

Sobre la sanción a la anestesista Miralles, el abogado de la familia Barrera dijo que presentaron el caso ante el Tribunal de Ética Medica del Colegio Médico del Uruguay para que la inhabilitación sea de 10 años, no ya de cinco.

Si este Tribunal entiende que hubo una falta ética, “la suspensión puede ir hasta 10 años”, dijo Schiavi, quien recordó que la instancia penal y civil “ya terminó”.

La anestesista Miralles fue condenada por la muerte de Barrera y a mediados de este año se acordó en la justicia una reparación económica a la familia.

La madre de Barrera dijo el martes a Subrayado, tras conocer la nueva resolución del presidente Orsi, que insistirá con los 10 años de inhabilitación de la anestesista.

Temas de la nota

Lo más visto

video
"La gente vino, puntual, y se fue"

"Parecía un pueblo fantasma": comerciantes de Paysandú no tuvieron las ventas que esperaban por la visita del papa León XIV
Segundo conductor con heridas graves

Mueren una pareja y su hija de dos años tras choque frontal entre dos autos en ruta 12 de Canelones
CANELONES

Imputaron al conductor que causó la muerte de un motociclista en la ruta Interbalnearia este lunes
LA RESPUESTA DE LA MINISTRA CARDONA

Sebastián Da Silva a la ministra Fernanda Cardona: "Que se modere un poco en las declaraciones porque conmigo no va a poder"
OPERACIÓN LIMA

Allanamiento por denuncia de estafa derivó en la incautaron de autos y dinero, y un hombre detenido

Te puede interesar

Presidente Orsi en el Consejo de Ministros. Foto: FocoUy (archivo).
DOS REUNIONES CLAVES

Orsi convocó a su Consejo de Ministros, y el Frente Amplio reúne a la Agrupación Nacional de Gobierno con Cosse y Sánchez
Foto: Ministerio del Interior. Arresto de uno de los imputados en setiembre de 2026 por el caso.
delincuente condenado

Condenan a seis años y siete meses de cárcel a un hombre por explotar sexualmente a adolescentes bajo amparo de INAU
Una intensa balacera en Bella Unión dejó dos heridos, entre ellos un adolescente de 17 años video
artigas

Una intensa balacera en Bella Unión dejó dos heridos, entre ellos un adolescente de 17 años

Dejá tu comentario