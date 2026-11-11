Abogado de la familia de Soledad Barrera: "El presidente puso las cosas en su lugar", y "las declaraciones de la ministra no fueron oportunas"

Pablo Schiavi, el abogado de la familia de Soledad Barrera, la pediatra fallecida durante una intervención quirúrgica por mala praxis adjudicada a la anestesista Inés Miralles, valoró de forma positiva la decisión del presidente Yamandú Orsi de revocar la resolución adoptada el año pasado por la ministra de Salud Cristina Lustemberg , que bajó de cinco a tres años la sanción de inhabilitación de la anestesista.

“El presidente de la República puso las cosas en su lugar”, dijo Schiavi entrevistado este miércoles en el programa Arriba Gente de Canal 10, y criticó a la ministra Lustemberg por lo que dijo el martes de noche sobre esta nueva resolución , que revierte su decisión original y vuelve la inhabilitación de Miralles a cinco años.

“Ayer lamentablemente, otra vez, las declaraciones de la ministra no fueron oportunas, creo que ya con la firma del presidente de la República esa resolución alcanzaba, y la ministra vuelve a manejar conceptos que no son claros”, dijo Schiavi.

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Sobre la sanción a la anestesista Miralles, el abogado de la familia Barrera dijo que presentaron el caso ante el Tribunal de Ética Medica del Colegio Médico del Uruguay para que la inhabilitación sea de 10 años, no ya de cinco.

Si este Tribunal entiende que hubo una falta ética, “la suspensión puede ir hasta 10 años”, dijo Schiavi, quien recordó que la instancia penal y civil “ya terminó”.

La anestesista Miralles fue condenada por la muerte de Barrera y a mediados de este año se acordó en la justicia una reparación económica a la familia.

La madre de Barrera dijo el martes a Subrayado, tras conocer la nueva resolución del presidente Orsi, que insistirá con los 10 años de inhabilitación de la anestesista.