Fiscalía confirmó pedido de 45 años de prisión para la mujer que mató a golpes a una de sus mellizas de 9 meses

La fiscal de Tacuarembó de 2º turno, Luciana Jesús, confirmó este viernes el pedido de 45 años de prisión para la madre de las mellizas de 9 meses, víctimas de violencia doméstica, en el comienzo del juicio oral contra la mujer. Una de las bebés murió por los malos tratos recibidos.

La condena solicitada es por dos delitos de homicidio especial y muy especialmente agravados, uno de ellos, en grado de tentativa, y un delito continuado de violencia doméstica. Todos en régimen de reiteración real, detalló.

La fiscal indicó que entre las pruebas reunidas incluidas en el expediente están la declaración de testigos e informes de peritos, médicos, psiquiatras y otros profesionales del Hospital de Tacuarembó que atendieron a las niñas.

"Fue un embarazo que no fue controlado. Tenía una cesárea programada a la cual no concurrió; esperó hasta último momento para que las niñas nacieran", afirmó la fiscal, y aseguró que las bebés "fueron víctimas, desde el momento de la concepción hasta el momento en que falleció Aitana, de violencia doméstica, ambas gemelas. Todo el tiempo malos tratos, episodios de violencia".

La mujer ya tenía antecedentes por violencia doméstica contra su madre. "Es una persona sumamente violenta, más allá del consumo de estupefacientes que pudo jugar un rol importante en ese desencadenante, no quita que ella actuó totalmente con conciencia y voluntad de lo que estaba haciendo", remarcó la fiscal.

La pena solicitada es la máxima prevista en la legislación uruguaya: 30 años de penitenciaría y 15 años más de medidas eliminativas de seguridad.

La fiscal indicó que "en ningún momento" la mujer mostró arrepentimiento por lo ocurrido. "Hasta el momento, no nos consta eso", indicó.

EL CASO

Las bebés de 9 meses ingresaron el 21 de junio de 2025 al hospital local; una tenía signos vitales débiles y falleció por las múltiples fracturas craneales y hematomas que presentaba en varias partes de su cuerpo, mientras que la otra niña logró sobrevivir tras ser atendida en el CTI pediátrico.

La mujer de 22 años fue imputada el 23 de junio por dos delitos de homicidio especialmente agravados por el parentesco y muy especialmente agravados por sevicia (crueldad excesiva), brutal ferocidad; uno de ellos en grado de tentativa, y un delito continuado de violencia doméstica en calidad de autora, y se dispuso la prisión preventiva por 180 días.