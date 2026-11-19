El lugar del accidente con la camioneta, el auto y la moto.

Un accidente de tránsito fatal se registró en la mañana de este jueves en Maldonado, cuando el conductor de una camioneta bajó tras chocar con un auto, y allí fue atropellado por una moto.

Ocurrió cerca de las 06:30 en ruta Perimetral, próximo a la rotonda de La Candelaria.

El accidente inicial fue entre una camioneta Renault Oroch, conducida por un hombre de 62 años, y un auto Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 25 años, de acuerdo al informe primario de la Policía local.

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Cuando el conductor de la camioneta baja del vehículo es embestido por una moto conducida por una mujer de 22 años, dice el informe.

El hombre falleció en el lugar producto de las lesiones recibidas tras el impacto, al tiempo que la conductora de la moto sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha, siendo trasladada a un centro de salud. El conductor del auto no sufrió lesiones.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la seccional local, Policía Científica y médicos de una emergencia móvil. El caso lo tomó la fiscalía de 5to turno para determinar responsabilidades.