Anciana de 84 años fue estafada en $300.000 mediante el cuento del tío; la Policía analiza cámaras de centro comercial

Una anciana de 84 años fue estafada en $300.000 bajo la modalidad del cuento del tío.

La mujer recibió un llamado de una persona que se hizo pasar por su amiga y que le dijo que tenía que ir a sacar dinero de un banco en 8 de Octubre y Larravide.

La anciana llegó en su auto hasta esa dirección, siempre en comunicación con el estafador, pero en determinado momento le dijo que fuera a un banco de un centro comercial de la zona de Buceo.

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Una vez en el lugar, la mujer solicitó un préstamo de $150.000, llamado la atención de los funcionarios del banco. De inmediato se comunicaron con el yerno de la anciana, quien ya había ido hasta la casa porque la había llamado y no atendía.

El hombre dio cuenta a la Policía y se montó un operativo por personal de Investigaciones. Los efectivos ubicaron el auto de la anciana en el centro comercial, estaba cerrado, y luego la encontraron; había hecho dos depósitos, cada uno de $150.000.

Los estafadores le dijeron también a la mujer que su sobrino había tenido un siniestro de tránsito en Canelones y que necesitaba dinero para un abogado.

La Policía trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los delincuentes.