homicidio en cárcel

Enfrentamiento entre presos en cárcel de Punta de Rieles termina con uno de ellos muerto

El preso asesinado tenía 20 años. La fiscal a cargo de la investigación pidió al Ministerio del Interior incautar todos los cortes carcelarios.

Foto: Subrayado. Torre de vigilancia de la cárcel de Punta de Rieles.

Un preso de 20 años fue asesinado durante un enfrentamiento que se produjo en la tarde de este miércoles en la cárcel de Punta de Rieles, Montevideo.

Información a la que accedió Subrayado indica que el homicidio ocurrió sobre las 15:15 horas. Sobre la escena trabajó la Policía Científica y se espera por pericias.

La fiscal de Homicidios Mirta Morales, a cargo de la investigación, ordenó incautar los cortes carcelarios: armas blancas de fabricación casera que hacen los internos.

También pidió tomarles declaración a testigos y a los funcionarios.

