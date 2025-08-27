RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMÓ EL SINAE

Una mujer murió tras sufrir una descompensación y un paro cardiorrespiratorio en un Centro de Evacuación

Fue atendida por un equipo médico del SAME 105, que trabajó por casi media hora para estabilizarla. Durante la asistencia, la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio, y pese a las maniobras avanzadas de reanimación, falleció.

Palacio-Peñarol-primera-noche.jpg

Una mujer mayor de edad murió este miércoles de mañana tras sufrir una descompensación en un Centro de Evacuación del Sistema Nacional de Emergencias, informó el Sinae en su reporte diario de situación por la alerta roja para atender a personas en situación de calle por el invierno.

El hecho ocurrió sobre las 8:30 de la mañana. La mujer fue atendida de inmediato por un equipo médico del SAME 105, que trabajó por casi media hora para estabilizarla. Durante la asistencia, la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio, y pese a las maniobras avanzadas de reanimación, falleció sobre las 9:30, indicó el Sinae.

En el marco del operativo interinstitucional, anoche se brindó asistencia a 2.811 personas en todo el país: 2.270 en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (1.460 en Montevideo y 810 en el interior) y 541 en los Centros de Evacuación (452 en Montevideo y 89 en el interior).

La Policía realizó 216 traslados en todo el país, pero no tuvo que recurrir al recurso de internación compulsiva ni detenciones por desacato en el marco de las evacuaciones forzosas. En tanto, los equipos de salud realizaron seis asistencias médicas y hubo dos derivaciones a centros asistenciales.

