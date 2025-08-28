RECIBÍ EL NEWSLETTER

Presupuesto incluye cambios para compras en el exterior: plantea tope de USD 800 hasta en tres envíos

Respecto al 22% de IVA que se aplicará con el Presupuesto, el ministro Oddone explicó que Estados Unidos "hoy está excluido" por acuerdo con ese país.

Temu-foto-FocoUy

El gobierno estableció en el Presupuesto quinquenal el impuesto a las compras de envíos exprés desde el exterior, como las de TEMU, con el 22%, y también amplió el monto total de compras para las franquicias, a 800 dólares.

Los USD 800 se "puede comprar solo en una o la puede fraccionar hasta tres".

La aplicación del 22% no abarca Estados Unidos. "El régimen es general, lo único que aplica el 22% solamente en aquellas jurisdicciones donde estamos en condiciones de hacerlo, y en principio la jurisdicción de Estados Unidos hoy está excluida", señaló.

efecto temu: ingresan 5.600 paquetes diarios por franquicias; para camara de comercio gobierno se quedo corto con medidas
Seguí leyendo

Efecto TEMU: ingresan 5.600 paquetes diarios por franquicias; para Cámara de Comercio gobierno "se quedó corto" con medidas

Al respecto, el ministro señaló que se entiende como "un ajuste técnico para equiparar horizontalmente los impuestos existentes".

Al ser consultado sobre si esto no se contradice con la promesa de campaña de no aumentar impuestos, respondió: "Yo durante toda la campaña dije que hacer promesas sobre temas impositivos era algo desaconsejable", sostuvo y luego añadió que "durante 2024 vivimos en un espejismo fiscal", en referencia a que la proyección del déficit fiscal para julio de este año era 2,8% y será de 4,2%. "Yo mismo vivía en un espejismo fiscal, porque sabía que no iba a ser 2,8%, pero no imaginé que sería tanto".

Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo
PARO DE 24 HORAS

Usuaria agredió a personal en Saint Bois y sindicato resolvió parar: "Que estas situaciones no se vuelvan cotidianas"
INFORMÓ EL SINAE

Una mujer murió tras sufrir una descompensación y un paro cardiorrespiratorio en un Centro de Evacuación
EXHIBIRÁN FUSCA Y BICICLETA DE MUJICA

"Es vivir al lado de un cráter"; Topolansky contó emocionada cómo es vivir sin Mujica y cómo piensa mostrar su legado
PARLAMENTO

Senadores acuerdan ley para cambiar la edad mínima para contraer matrimonio

Te puede interesar

Presupuesto: Asignación incremental presupuestal al final del período será de de 240 millones de dólares, informó Oddone
Política

Presupuesto: "Asignación incremental presupuestal al final del período será de de 240 millones de dólares", informó Oddone
Presupuesto incluye cambios para compras en el exterior: plantea tope de USD 800 hasta en tres envíos
Política

Presupuesto incluye cambios para compras en el exterior: plantea tope de USD 800 hasta en tres envíos
El desempleo cae al 6,9% en julio y se acerca a mínimos de 10 años
MERCADO DE TRABAJO

El desempleo cae al 6,9% en julio y se acerca a mínimos de 10 años

Dejá tu comentario