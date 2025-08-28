Presupuesto incluye cambios para compras en el exterior: plantea tope de USD 800 hasta en tres envíos

El gobierno estableció en el Presupuesto quinquenal el impuesto a las compras de envíos exprés desde el exterior, como las de TEMU , con el 22%, y también amplió el monto total de compras para las franquicias, a 800 dólares.

La aplicación del 22% no abarca Estados Unidos. "El régimen es general, lo único que aplica el 22% solamente en aquellas jurisdicciones donde estamos en condiciones de hacerlo, y en principio la jurisdicción de Estados Unidos hoy está excluida", señaló.

Al respecto, el ministro señaló que se entiende como "un ajuste técnico para equiparar horizontalmente los impuestos existentes".

Al ser consultado sobre si esto no se contradice con la promesa de campaña de no aumentar impuestos, respondió: "Yo durante toda la campaña dije que hacer promesas sobre temas impositivos era algo desaconsejable", sostuvo y luego añadió que "durante 2024 vivimos en un espejismo fiscal", en referencia a que la proyección del déficit fiscal para julio de este año era 2,8% y será de 4,2%. "Yo mismo vivía en un espejismo fiscal, porque sabía que no iba a ser 2,8%, pero no imaginé que sería tanto".