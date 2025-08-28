RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Senadores acuerdan ley para cambiar la edad mínima para contraer matrimonio

Todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo y se eleva la edad habilitada para contraer matrimonio. A los 16 años se podrá, pero con ciertas condiciones. Los detalles.

Ley de matrimonio. Foto: archivo AFP.

Con el voto de todos los partidos políticos, el Senado aprobó en comisión el proyecto de ley que eleva la edad mínima autorizada para contraer matrimonio.

Cuando se termine de aprobar esta ley quedará habilitado el matrimonio a partir de los 18 años de edad, aunque adolescentes de 16 años podrán casarse siempre y cuando tengan la aprobación des sus padres o tutores y, se agrega ahora, la opinión a favor de un juez.

“Estamos votando que el matrimonio sea a partir de los 18 años, e incorporamos que a partir de los 16 podría suceder, pero hacemos preceptiva la opinión de un juez. Es decir, podría suceder pero con la opinión obviamente de los padres, madres o tutores, y de un juez”, explicó a Subrayado la senadora frenteamplista Liliam Kechichian. “Nos pusimos de acuerdo todos los partidos políticos”, destacó la legisladora.

Blancos y colorados criticaron a Martín Vallcorba, subsecretario de Economía. Foto: FocoUy
La idea es votar el proyecto de ley en las primeras sesiones de setiembre en el Senado, para que luego pase a Diputados y allí obtenga la aprobación definitiva.

Temas de la nota

