El desempleo cae al 6,9% en julio y se acerca a mínimos de 10 años

Subió el empleo y hay 27.000 ocupados más que hace un año, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

trabajo-calle-baldosas-intendencia

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó este jueves los datos del mercado de trabajo correspondientes al mes de julio. Se registró una caída en el desempleo, que pasó de 7,3% a 6,9%, entre junio y julio. Al comparar con julio de 2024, hay una caída en el desempleo de casi un punto y medio (hace un año el desempleo estaba en 8,3%). De esta manera, la tasa de desempleo se acerca a los mínimos en más de 10 años.

La caída en el desempleo se debe a un aumento en el empleo, mientras la tasa de actividad (la proporción de personas de más de 14 años que ofrece su trabajo) se mantuvo estable en 64,2%. En efecto, la tasa de empleo subió tres décimas a 59,8%, y quedó un punto por arriba de su nivel de un año atrás.

Según el INE, se estima que en marzo había más de un millón 754.000 trabajadores ocupados, cifra que supera en 27.000 lo registrado hace un año. Los desocupados se estimaron en 139.000, unos 18.000 menos que hace un año.

La mejora en el empleo respecto a un año atrás se dio tanto en Montevideo como en el resto del país. A su vez, la tasa de informalidad en julio se ubicó en 22,4%, un punto arriba de su nivel de un año atrás.

