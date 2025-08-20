Ocho meses de cárcel para hombre que robó un auto que había alquilado; tenía antecedente por estafa

Condenaron a ocho meses de cárcel a un hombre de 39 años que hurtó un auto que había alquilado.
El auto fue localizado por un sistema de rastreo satelital y estaba en un lugar en el que la policía encontró partes de otros vehículos, que indica un desarmadero clandestino.
Ocurrió en Suárez, Canelones. El hombre le alquiló el vehículo a un joven de 28 años y no lo devolvió. Este hizo la denuncia y localizó el vehículo por sistema de rastreo satelital. Estaba “oculto entre matorrales” y lo incautaron.
Tras esto, un joven de 25 años se presentó y dijo que había comprado el auto, y un hombre que dijo ser propietario del terreno donde estaba el mismo y que había autorizado su uso.
En el lugar también encontraron piezas de otros vehículos y la Policía investiga si se trata de un desarmadero clandestino.
El hombre que alquiló el auto y no lo devolvió tenía un antecedente por estafa y ahora fue condenado por el mismo delito, en concurrencia con un delito de apropiación indebida.
