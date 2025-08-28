Presupuesto: "Asignación incremental presupuestal al final del período será de de 240 millones de dólares", informó Oddone

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se reunió este jueves con su Consejo de Ministros para conocer las definiciones del Presupuesto que marcó el equipo económico. Los ejes están en el crecimiento, reducción de la desigualdad y la seguridad, remarcó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en una conferencia de prensa que brindó junto con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y la contadora General de la Nación, Adriana Aroztegui Berri.

"Las prioridades para este gobierno son el crecimiento, y por lo tanto la inversión, la reducción de la desigualdad, y por lo tanto el fortalecimiento en materia de protección social es una segunda prioridad y sigue poniendo la mejora de la seguridad de los ciudadanos como un tercer elemento", dijo Oddone sobre los tres ejes.

Las áreas prioritarias estarán en la infancia y la adolescencia. "El 40% de las asignaciones presupuestales incrementales están focalizadas en acciones que tienen que ver con infancia y adolescencia", señaló. La seguridad tendrá el 12% de las partidas presupuestales, y el crecimiento estará por el 12%, así como la salud. "En siguiente lugar está la vulnerabilidad social, donde está toda la situación de calle que es el 10% de las partidas de incremento de asignación y el rubro otros aglutina aproximadamente un 14%", detalló.

Seguí leyendo Universidad Católica reconoció como Honoris Causa a Enrique Iglesias y afirmó que Uruguay le "abrió las oportunidades"

Señaló que el presupuesto tiene unos 700 artículos, entre los que están los asociados a lo incremental. "Para 2026 está previsto 140 millones de dólares de asignación presupuestal incremental, pero que convergen a una asignación incremental presupuestal al final del período de 240 millones de dólares", dijo Oddone.

"El presupuesto va a incluir, recursos presupuestales para obras nuevas, por aproximadamente 700 millones de dólares por año. De tal manera que la asignación presupuestal por año va a empezar con 840 millones de dólares el año que viene, los 140 millones de asignación presupuestal y obras nuevas asociadas a recursos de naturaleza presupuestal. Y termina en 2029 con una asignación presupuestal del orden de los 940 millones de dólares, que tiene que ver con los 700 millones de dólares de ese año, para obras nuevas, con cargo presupuestal, y los 240 establecidos en la asignación", sostuvo.

El ministro subrayó que se está ante "un marco fiscal muy restrictivo". "Este presupuesto tiene como origen la restricción fiscal más elevada de un inicio de período de gobierno desde el año 95".

También dijo que hacia el final del período se estará en "equilibrio presupuestal primario".

"Vamos a establecer un programa de convergencia fiscal a lo largo de los cinco años, que va a suponer una mejora del resultado fiscal de aproximadamente 1,5% del Producto Bruto Interno. Vamos a hacer una corrección del resultado fiscal de 1,5%.

Habrá, sostuvo, adecuaciones tributarias que tienen que ver con "la adhesión de Uruguay a acuerdos globales en materia de tributación, al Impuesto Mínimo Global".

"Supone localizar impuestos que ya los contribuyentes de este impuesto ya pagan. El diseño de este instrumento está hecho para que las compañías transnacionales que facturan más de 750 millones de dólares contribuyan en territorio uruguayo lo que ya están pagando en otras localizaciones o en otras jurisdicciones. Esto no se trata para los contribuyentes de un aumento de un impuesto, sino de una localización tributaria en territorio uruguayo", remarcó.

Las expectativas de crecimiento están en 2,4 en promedio. "Es una meta ambiciosa", aseguró Oddone y señaló que requiere "tasa de inversión importante".

Obras nuevas

Respecto a las obras nuevas que están contempladas en la asignación presupuestal está Casupá, planta potabilizadora de Aguas Corrientes, entre otras obras de abastecimiento para OSE.

También están incluidos dos establecimientos de rehabilitación carcelarias, así como Hospital Pasteur y Hospital de la Costa.

En red vial, están incluidos el corredor de carga en ruta 2, conectar la ruta 4 con la 26, la construcción del bypass de Tala en ruta 7, la doble vía de ruta 11, que conecta Interbalnearia con ruta 8, entre otras.

Además, está contemplada la creación de la Agencia de Transporte Metropolitano, a cargo de diseñar el proyecto para el área. El proyecto en sí "no está incluido todavía en estas previsiones".

Seguridad

"Estamos previendo en lo que está cuantificado, el ingreso de 1.000 funcionarios menos para el INR. Incorporando 1.000 funcionarios nuevos para el Ministerio del Interior. Estamos duplicando en dos años, en 2028, la partida que cobran los ejecutivos policiales en calle. Estamos creando la fiscalía de cibercrimen, estamos creando la fiscalía y el juzgado en Ciudad del Plata, un juzgado de género, y recursos para medidas alternativas. Y estamos aumentando en 40% el número de cámaras de videovigilancia, vamos a 18.000 cámaras", sostuvo.

La contadora general dijo que en cuanto a INR, la idea es ampliar una unidad en Libertad.