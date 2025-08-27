RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARO DE 24 HORAS

Usuaria agredió a personal en Saint Bois y sindicato resolvió parar: "Que estas situaciones no se vuelvan cotidianas"

Tras el hecho, la usuaria se retiró del lugar antes de que llegara la Policía y, señalaron, estaba herida por el golpe al vidrio de la ventanilla.

ventanilla-saint-bois-rota-cedida-a-subrayado

Una usuaria agredió a funcionarias del Hospital Saint Bois y el sindicato resolvió un paro de 24 horas, desde las 19:00 de este miércoles.

De acuerdo a lo informado por el presidente de la Comisión Interna del Saint Bois, Leonardo Rodríguez, "la usuaria empezó a discutir con dos compañeras, una de enfermería y otra técnica. Las agarró del brazo, forcejearon, quiso agarrar del cuello a una de las compañeras, se dio vuelta en un momento dado, le pega una piña a la ventanilla donde hay otra compañera administrativa y se rompen los vidrios".

Las funcionarias agredidas están en buen estado de salud, señalaron en un comunicado.

"Ahora se están haciendo las denuncias pertinentes, seguimos trabajando en el hecho, seguimos trabajando en llegar a mejorar la armonía entre trabajadores y usuarios, que estos hechos no se vuelvan algo de todos los días, que no queremos que esta situaciones se vuelvan un cotidiano, bajo ningún concepto", indicó Rodríguez.

El paro que realizan es únicamente a nivel del Hospital Saint Bois.

