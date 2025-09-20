RECIBÍ EL NEWSLETTER
31ª edición en paysandú

Encuentro con el Patriarca: la Policía de Paysandú detuvo en ruta a dos jinetes y a un conductor alcoholizados

El Encuentro con el Patriarca se desarrolla en Paysandú. Dos jinetes y el conductor de un vehículo fueron detenidos alcoholizados por la ruta y quedaron a disposición de la Justicia.

Alejandro Sánchez, jefe de Policía de Paysandú.

encuentro-con-el-patriarca-paysandu-drone

El jefe de la policía local, Alejandro Sánchez, informó que dos jinetes fueron detenidos en la noche del viernes porque iban por la ruta alcoholizados. Una persona que los vio llamó al 911.

Además, el conductor de un auto que salió de las termas se llevó por delante varios conos de un control policial. Hizo una vuelta en U en plena ruta y volcó. Fue trasladado a un centro médico.

"Está bien de salud, fue dado de alta. Tenía una espirometría bastante elevada", señaló el jerarca.

Tanto los jinetes como el conductor del vehículo quedaron a disposición de la Justicia de Faltas.

Con la participación activa de aparcerías criollas de todo el país, en el encuentro se desarrollan actividades artísticas, charlas históricas, presentaciones musicales y encuentro entre generaciones para reflexionar sobre los valores artiguistas.

