Bomberos apagó un incendio en una casa de Flor de Maroñas y encontró un hombre muerto. Investigan las circunstancias.
Encontraron un hombre muerto tras apagar incendio e investigan las circunstancias
El incendio ocurrió este lunes en el barrio Flor De Maroñas. La víctima fue encontrada por los bomberos que apagaron el incendio.
La casa está ubicada en Manuel Acuña y Juana Manso y hasta allí llegó personal de Bomberos alertados por los vecinos de la zona.
Tras apagar el fuego, entraron y estaba la víctima, de 71 años, junto a un arma de fuego.
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Por el estado del cuerpo, no se pudo determinar si tenía una herida de esa arma, por lo que se investiga la causa de muerte.
Policía Científica trabajó en la escena.
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