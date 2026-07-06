RECIBÍ EL NEWSLETTER
FLOR DE MAROÑAS

Encontraron un hombre muerto tras apagar incendio e investigan las circunstancias

El incendio ocurrió este lunes en el barrio Flor De Maroñas. La víctima fue encontrada por los bomberos que apagaron el incendio.

incendio-casa-flor-de-maroñas

Bomberos apagó un incendio en una casa de Flor de Maroñas y encontró un hombre muerto. Investigan las circunstancias.

La casa está ubicada en Manuel Acuña y Juana Manso y hasta allí llegó personal de Bomberos alertados por los vecinos de la zona.

Tras apagar el fuego, entraron y estaba la víctima, de 71 años, junto a un arma de fuego.

N.° de celular para coordinar colaboraciones: 093 766 976.
Seguí leyendo

Adolescente que sobrevivió a incendio de Piedras Blancas tiene 45% del cuerpo quemado; la familia pide ayuda

Por el estado del cuerpo, no se pudo determinar si tenía una herida de esa arma, por lo que se investiga la causa de muerte.

Policía Científica trabajó en la escena.

Temas de la nota

Lo más visto

video
VIVIENDA EN SALINAS

Orsi debió pagar deuda con Primaria y revisar obras de su casa tras informe periodístico sobre posibles irregularidades
LAVALLEJA LÍMITE CON MALDONADO

Conductor y niño de 4 años murieron tras choque de vehículos en puente de arroyo Sauce; hay varios heridos
TRAS LLAMADA DE TRUMP A INFANTINO

Escándalo en el Mundial por decisión de la FIFA de levantar la roja al goleador de Estados Unidos para que juegue ante Bélgica
SINIESTRO FATAL

Tres mayores murieron y un menor está internado grave tras incendiarse una vivienda en Piedras Blancas
Asalto en atahualpa

Sigue grave el policía baleado en el residencial: nuevos investigadores asumieron el caso y esto se sabe al momento

Te puede interesar

Imputaron por femicidio al hombre que mató a su pareja en Durazno; fue internado en un centro de salud mental
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Imputaron por femicidio al hombre que mató a su pareja en Durazno; fue internado en un centro de salud mental
Son 19 los policías que se capacitarán para manejar tanquetas del Ejército: comandante describió los vehículos video
FLORIDA

Son 19 los policías que se capacitarán para manejar tanquetas del Ejército: comandante describió los vehículos
Subsecretario de Economía destacó niveles mínimos históricos de riesgo país tras reunión con Mesa Política del FA video
RENDICIÓN DE CUENTAS

Subsecretario de Economía destacó "niveles mínimos históricos" de riesgo país tras reunión con Mesa Política del FA

Dejá tu comentario