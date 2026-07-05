Tres mayores murieron y un menor está internado grave tras incendiarse una vivienda en Piedras Blancas

Tres personas murieron y un adolescente está internado grave tras incendiarse una vivienda en el barrio Piedras Blancas.

Bomberos reportó que el siniestro fatal ocurrió en la noche de este sábado, sobre la hora 21.35 en una casa de aproximadamente 50 m², construida con paredes de mampostería de bloques y techo liviano ubicada en la intersección de Dunant y Azotea de Lima.

El Servicio de Emergencias 911, las Unidades Operativas de Maroñas y Casavalle, con apoyo de una unidad del Cuartel Centenario, llegaron al lugar por el aviso de personas atrapadas y constataron un incendio generalizado que afectaba la totalidad de una vivienda.

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Al ingreso por la puerta principal, los efectivos encontraron al menor de 15 años, inconsciente y con evidentes signos de intoxicación grave por inhalación de humo; lo rescataron y entregaron a la Policía quien lo trasladó la urgencia a la Policlínica Capitán Tula.

Además, encontraron a tres personas sin vida: dos hombres de 47 y 25 años de edad y una mujer de 44 años; todas en la habitación ubicada al ingreso de la vivienda, donde desarrollaban tareas de tapicería.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno y del Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos.