Imputaron por femicidio al hombre que mató a su pareja en Durazno; fue internado en un centro de salud mental

Imputaron por femicidio al hombre capturado por matar a su pareja, una mujer de 42 años, el sábado en el departamento de Durazno. También le imputaron el agravante de que el crimen se cometió frente a menores.

Como medida cautelar, será internado en un "centro de salud mental por 120 días o hasta el resultado de un junta médica que fue solicitada", informó Comunicación de Fiscalía.

El hombre de 41 años fue capturado el sábado en la tarde, varias horas después del crimen de su pareja en la casa en la que vivían en Ciudad del Carmen. Estaba a seis kilómetros de la escena.

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La información que el Ministerio del Interior brindó el sábado señala que la mujer estaba en su casa, "cuidando tres niñas de 8, 11 y 12 años, estando en el lugar, además, su hijo de 13 años". El femicidio se registró sobre las 6:20. El hombre utilizó un arma blanca, ubicada en la escena, para matar a la mujer.

"No se registran denuncias anteriores por casos de violencia doméstica entre la pareja", señala el comunicado oficial.

Gabriel Lima, jefe de Policía, dijo el sábado que la denuncia del asesinato llegó por parte de una vecina de la víctima.

"Quien llamó al 911 había escuchado discusiones, previamente a observar que la femenina se caía en el patio de su casa. Asimismo que había tres niñas de 8, 11 y 12 años llorando, al igual que un niño de 13", indicó el jefe. Los menores fueron asistidos.

"Hubo dos escenarios, el primero donde se producen las heridas mortales a la víctima, que es en el interior de la finca, en el dormitorio de la casa que habitaba, y el segundo escenario donde se encuentra el cuerpo en el patio exterior de la finca", explicó sobre la escena.

"Sabíamos que esta persona no tenía recursos para solventarse una huida y sabíamos que con el clima, el tiempo y la noche, iba a tratar de buscar cobijo techado para pasar la noche. Es así que luego de que se nos informara que habían visto una persona extraña a unos seis kilómetros del lugar, dirigimos el dron hacia allí, dirigimos los equipos, y la persona fue detenida y trasladada a la Jefatura", indicó.

Este lunes fue imputado como presunto autor de un delito de homicidio especialmente agravado por haberse cometido frente a menores de edad y muy especialmente agravado por femicidio. La investigación continúa.