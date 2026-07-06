Escándalo en el Mundial por decisión de la FIFA de levantar la roja al goleador de Estados Unidos

La falta de Folarin Balogun que le valió la roja, y que ahora la FIFA le saca para que pueda jugar octavos ante Bélgica. Foto: AFP

La FIFA "ha cruzado una línea roja" levantando en pleno Mundial 2026 la tarjeta roja que le sacaron al goleador de Estados Unidos Folarin Balogun, reclamó la UEFA este lunes, denunciando una decisión "inédita, incomprensible e injustificable".

"El fútbol, como cualquier otro deporte, reposa sobre reglas que son el fundamento de una competición justa, honesta y transparente. A veces, las reglas están sujetas a interpretación. Concretamente este no es el caso", insistió la institución en una dura declaración en nombre de todas las selecciones de Europa.

La UEFA ni siquiera mencionó la llamada telefónica del presidente estadounidense Donald Trump al patrón de la FIFA Gianni Infantino, confirmada a la AFP por dos fuentes cercanas al caso, incidiendo en la interpretación del reglamento.

"Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción que quede al criterio de las instituciones, ni tampoco necesita la decisión de un órgano competente para ser aplicada", destaca la organización europea.

Folarin Balogun fue expulsado en el triunfo de dieciseisavos de final del miércoles ante Bosnia y Herzegovina (2-0) tras pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando pugnaban por una pelota en el aire, quedando suspendido automáticamente para el duelo de octavos de final contra Bélgica. El propio Balogun admitió el viernes a la prensa que su expulsión era algo que debía "aceptar".

Para la UEFA, su suspensión en los octavos de final es "un principio inscrito en los reglamentos que no puede sufrir ninguna excepción, menos aún en la mitad de un torneo a lo largo del que otros jugadores han sufrido la misma situación".

"Cuando la seguridad jurídica de las reglas ya no está garantizada por los que deben velarla, es la integridad del deporte lo que está en juego y la credibilidad de una competición que queda dañada. Además, una decisión así crea un precedente en el torneo en curso, en el que situaciones similares deberán recibir ahora un trato idéntico, en detrimento de la competición", añade la institución europea.