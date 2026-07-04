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VACACIONES EN MONTEVIDEO

Un viaje en tren para toda la familia: una propuesta para preservar la historia en el barrio Peñarol

"El público siempre nos acompaña. En todas las actividades de CEFU hemos tenido localidades agotadas", contaron desde la organización.

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El Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay (CEFU) llevó adelante una propuesta diferente para estas vacaciones de invierno: un recorrido en tren pensado para toda la familia.

"Estamos acá organizando para que las familias puedan tener una experiencia de paseo en tren, los más chicos y por qué no los más grandes, también. La idea, más allá de la idea es recaudar fondos para este trabajo de voluntariado de preservación del patrimonio histórico, porque todos los socios son honorarios", indicó Santiago Acosta, presidente del Museo Ferroviario.

"El público siempre nos acompaña. En todas las actividades de CEFU hemos tenido localidades agotadas. Este tren tiene la capacidad agotada desde hace una semana y algo", detalló. Tiene capacidad de 279 personas.

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También promueven la actividad en el barrio, con el Museo y los emprendedores.

"Son tres viajes que hemos logrado a lo largo de los fines de semana de vacaciones", aseguró.

"Tenemos ganas de seguirlo haciendo, en la medida que las fechas vayan correspondiendo. En los meses que siguen tenemos el aniversario del Museo, que cumple 40 años, y se viene el día del Patrimonio también. Pero sin duda que apenas podamos tener disponibilidad para seguir haciendo paseos, lo vamos a anunciar en nuestras redes sociales", afirmó.

Describió la experiencia como "una bisagra de unión entre generaciones".

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