Conductor y niño de 4 años murieron tras choque de vehículos en puente de arroyo Sauce; hay varios heridos

Un conductor y un niño de 4 años murieron en un siniestro de tránsito ocurrido en la noche de este sábado en Camino Arroyo Sauce, en Lavalleja, en el límite con el departamento de Maldonado.

El servicio 911 recibió un llamado sobre un siniestro entre dos vehículos, uno de ellos caído a aguas del arroyo Sauce, quedando dentro una persona atrapada.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron que un vehículo matriculado en Argentina se encontraba suspendido en el lateral del puente y que en el mismo viajaban cuatro personas de nacionalidad argentina, todas con politraumatismos leves.

Seguí leyendo Intento de robo terminó con persecución y detención de dos hombres; fueron condenados

Por otra parte, el vehículo con matrícula nacional, se encontraba en las aguas del arroyo volcado con las ruedas hacia arriba.

En el mismo circulaban un niño de 4 años, fallecido producto del siniestro al igual que su conductor de 65 años. Una mujer de 56 años que iba como acompañante fue trasladada a la Sociedad Española de Montevideo con fractura cervical.

El conductor argentino dijo a la Policía que se dirigía rumbo a Maldonado y que al llegar al puente venía un auto de frente que no pudo evitar colisionarlo, cayendo a aguas del arroyo.

En el vehículo de matrícula argentina se desplazaban un hombre de 53 años (conductor), una mujer de 39 años, un niño de 12 años y una niña de 7 años.

En la escena trabajó Policía de Caminera, Bomberos del Destacamento Minas, Policía Científica, efectivos de Seccional 2da y la fiscal de 2º Turno, Dra. Marlene Canosa.