Encontraron un cuerpo calcinado tras un incendio en una casa en Maldonado

En Punta del Este una persona murió calcinada por un incendio ocurrido en un asentamiento. El jefe de Bomberos de Maldonado, Alejandro Moraes, indicó que la casa era de materiales livianos, y que fueron funcionarios quienes avisaron las llamas "desde una distancia considerable, tres o cuatro cinco cuadras, acudieron rápidamente en esta camioneta, de respuesta rápida que tenemos".

El incendio fue controlado, se evitó la propagación a fincas linderas. "El incendio se dio en el barrio Los Eucaliptos, es un lugar donde las fincas están construidas unas muy cercanas a otras, aproximadamente un metro de distancia entre ellas. Gracias a esta rápida respuesta que tuvimos en el lugar, se logró controlar las llamas", detalló Moraes.

Una vez apagado el fuego, encontraron a una persona muerta. "Una vez arribados al lugar, no teníamos versiones de los vecinos o de personas cercanas de que hubiera una posible víctima en el interior. Esta situación la detectamos una vez extinguido casi totalmente el incendio", explicó.

En otro hecho, Bomberos atendieron una situación de intoxicación en un edificio, por afectación de la parte eléctrica. Los gases se canalizaron por escaleras a niveles superiores, y al autoevacuare, hubo personas intoxicadas de forma leve.

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