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en los eucaliptos

Encontraron un cuerpo calcinado tras un incendio en una casa en Maldonado

El fuego fue visto por funcionarios de Bomberos que estaban cerca. Tras apagar el incendio, encontraron a la persona muerta.

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En Punta del Este una persona murió calcinada por un incendio ocurrido en un asentamiento. El jefe de Bomberos de Maldonado, Alejandro Moraes, indicó que la casa era de materiales livianos, y que fueron funcionarios quienes avisaron las llamas "desde una distancia considerable, tres o cuatro cinco cuadras, acudieron rápidamente en esta camioneta, de respuesta rápida que tenemos".

El incendio fue controlado, se evitó la propagación a fincas linderas. "El incendio se dio en el barrio Los Eucaliptos, es un lugar donde las fincas están construidas unas muy cercanas a otras, aproximadamente un metro de distancia entre ellas. Gracias a esta rápida respuesta que tuvimos en el lugar, se logró controlar las llamas", detalló Moraes.

Una vez apagado el fuego, encontraron a una persona muerta. "Una vez arribados al lugar, no teníamos versiones de los vecinos o de personas cercanas de que hubiera una posible víctima en el interior. Esta situación la detectamos una vez extinguido casi totalmente el incendio", explicó.

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En otro hecho, Bomberos atendieron una situación de intoxicación en un edificio, por afectación de la parte eléctrica. Los gases se canalizaron por escaleras a niveles superiores, y al autoevacuare, hubo personas intoxicadas de forma leve.

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