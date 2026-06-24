Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000

Operativos realizados en distintos puntos del país terminaron con la incautación de mercaderías valuadas en más de $13.000.000.

Los procedimientos llevados adelante por funcionarios aduaneros, el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera, Policía Caminera, Jefaturas de Policía y Fiscalías correspondientes, permitieron decomisar 720.000 cigarrillos y 10 vehículos.

En el departamento de Tacuarembó, funcionarios de la Aduana Móvil Regional Norte en conjunto con Caminera interceptaron un minibús que transportaba una importante cantidad de mercadería de origen extranjero ingresada presuntamente en infracción aduanera.

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La misma llevaba cigarrillos de origen extranjero, bebidas alcohólicas y perfumes, entre otros productos.

Por otra parte, en el departamento de Canelones la Aduana Móvil Regional Sur en conjunto con el G.R.I.A., realizaron un procedimiento en la ruta Interbalnearia, a la altura del balneario Jaureguiberry donde detuvieron un vehículo utilitario que transportaba mercadería extranjera sin documentación que acreditara su ingreso regular al país.

Los efectivos incautaron alimentos, bebidas y artículos de consumo masivo que serían distribuidos y comercializados en la zona metropolitana, valuados en $ 750.000.

Mientras tanto en el departamento de Maldonado, la Policía interceptó una camioneta cerca de la ciudad de San Carlos, que intentó darse a la fuga. La persecución culminó con la detención del vehículo y sus ocupantes; en la mismo transportaban 90.000 cigarrillos de origen paraguayo ingresados al país en presunto contrabando, valuados en $1.750.000.

El mismo día en la ciudad de Melo, funcionarios de la Aduana Móvil Regional Norte en conjunto con la Administración de Aduana de Aceguá realizaron tareas de control vehicular sobre ruta 8, en el tramo Aceguá- Melo, interceptando tres vehículos utilitarios que transportaban mercadería de origen extranjero ingresada al país en infracción aduanera.

Entre otros productos se encontraron cigarrillos, bebidas alcohólicas, alimentos y productos de higiene personal. Además, la Policía detectó el transporte de combustible y garrafas junto a productos cárnicos, embutidos y alimentos perecederos sin las condiciones mínimas de conservación.

Lo incautado fue valuado en aproximadamente $1.780.000.

En el departamento de Soriano, las Aduanas Móviles de Vigilancia Oeste y Norte colaboraron con la Jefatura de Policía local en un procedimiento realizado sobre las rutas 95 y 96, que permitió incautar 600.000 cigarrillos de origen extranjero en un camión, y detener a dos personas.

La mercadería incautada fue valuada en $7.000.000.

En ruta 9, los efectivos detuvieron un vehículo que transportaba cigarrillos, bebidas alcohólicas y prendas de vestir de contrabando; la valoración primaria asciende a $ 321.900.

El mismo día en el departamento de Tacuarembó, en el marco de una investigación iniciada en 2025 a partir de un procedimiento realizado en Montevideo donde incautaron de cigarrillos de contrabando los efectivos identificaron estructuras vinculadas al acopio y distribución irregular de mercadería extranjera.

En los allanamientos fueron inspeccionaron varios inmuebles y un local comercial vinculados a la investigación, deteniéndose a dos personas requeridas e incautando mercadería de origen extranjero, dispositivos electrónicos, un arma de fuego, municiones de distintos calibres y teléfonos celulares.

Las investigaciones continúan.